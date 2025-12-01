1 लाख लगाने वाले आज हो गए 81 लाख के मालिक, बड़े-बड़ों की नींद उड़ाकर यह छोटू शेयर बना हीरो

Multibagger small-cap stock: शेयर बाजार में आमतौर पर निवेशकों को मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stocks) की तलाश रहती है, जो थोड़े समय में निवेशकों के पैसे को कई गुना बढ़ा देता है. मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stocks) तो हर निवेशक का सपना होता है और ऑटो कंपनी फोर्स मोटर्स (Force Motors) एक ऐसा ही शेयर है, जिसने जबरदस्त रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल बना दिया है.

खास बात यह है कि फोर्स मोटर्स के शेयरों में आई इस तेजी का सिलसिला हाल के सालों में लगातार बना हुआ है, जिससे यह सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में से एक बनकर उभरा है. हालांकि, बीच में यह लंबे समय तक दबाव में रहा, फिर इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखी गई. इससे स्टॉक ने पहले हुए नुकसानों की भरपाई भी कर दी और निचले लेवल पर बुल्स को अट्रैक्ट करने की अपनी काबिलियत भी दिखाई.

क्या करती है कंपनी?

फोर्स मोटर्स भारत में वैन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है. कंपनी पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स और गाड़ियों की पूरी रेंज के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर में एक्सपर्टीज है. इसकी प्रोडक्ट रेंज में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (LCVs), मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स (MUVs), स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स (SCVs), स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUVs), और एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर शामिल हैं. वाहनों के निर्माण के अलावा, कंपनी इंजन, एक्सल और डाइ-कास्ट एल्युमीनियम के पुर्जे भी बनाती है.

शेयर ने दिया धांसू रिटर्न

पिछले एक साल में फोर्स मोटर्स के शेयर में 164 परसेंट का इजाफा हुआ है और दो साल में इसने 340 परसेंट का रिटर्न दिया है. बीते पांच सालों में से चार साल फोर्स मोटर्स के शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है. अकेले 2025 में अब तक यह 181 परसेंट तक चढ़कर पहली बार 21,000 रुपये के लेवल को पार करने में भी कामयाबी हासिल की है और 21,999 रुपये प्रति शेयर के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है.

इसी के साथ यह Nifty 500 स्टॉक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स में से एक बनने की राह पर है. 2013 में इसके शेयर की कीमत 225 रुपये थी, जो 2025 में 8000 परसेंट उछलकर 18289 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया है. 2014 में 187 परसेंट, 2015 में 188 परसेंट और 2023 में इसमें 161 परसेंट की बढ़त दर्ज हुई है. इस हिसाब से अगर किसी ने 2013 में कंपनी में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो उसे 444 शेयर मिलते, जिनकी वैल्यू अब 81.20 लाख रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

