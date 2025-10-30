सोने को लेकर बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, जानें 2026 में घटेगी कीमत या आएगा उछाल?
Baba Vanga Gold Prediction: MCX पर सोने की कीमत 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल को छू गई. इससे निवेशकों में हड़कंप मच गया. अब सवाल यह है कि साल 2026 में सोने की कीमतें बढ़ेंगी या घटेगी?
Baba Vanga Gold Prediction: बुल्गारिया की दृष्टिहीन भविष्यवक्ता ने बाबा वेंगा की कई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई है. अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, 2025 में म्यांमार में भूकंप, राजकुमारी डायना की मौत की तारीख जैसी घटनाओं को लेकर उन्होंने कई बड़ी भविष्यवाणियां की थीं, जो सच साबित हुई हैं. बीते कुछ समय से सोने की कीमत के रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंचने और अचानक इसकी कीमत कम होने से लोग इसमें निवेश को लेकर चिंतित है. ऐसे में बाबा वेंगा की सोने को लेकर की गई भविष्यवाणी आपके लिए काम की साबित हो सकती है. आप हम आपको इस खबर के जरिए इसी की जानकारी देने जा रहे हैं.
क्या है सोने को लेकर बाबा की भविष्यवाणी?
सोना लंबे समय से सुरक्षा का आधार माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है. हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोने की कीमत 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल को छू गई. इससे निवेशकों में हड़कंप मच गया. अब सवाल यह है कि साल 2026 में सोने की कीमतें बढ़ेंगी या घटेगी?
कितनी हो जाएगी 10 ग्राम की कीमत?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनियाभर में तमाम भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते सोने की कीमतें लगातार अप-डाउन हो रही हैं. टैरिफ, ट्रेड वॉर जैसी अनिश्चितताओं के बीच इसकी डिमांड भी बढ़ रही है. बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक, आने वाले समय में दुनिया धीरे-धीरे नकदी संकट की ओर बढ़ रही है.
लिक्विडिटी की कमी होने का असर देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ेगा. आमतौर पर मंदी के दौरान सोने महंगा होता है. पिछले वैश्विक संकटों के समय में भी सोने की कीमतों में 20 परसेंट -50 परसेंट का उछाल आया है. अगर 2026 में भी कोई संकट आता है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोने की कीमतों में 25 परसेंट-40 परसेंट तक का उछाल आ सकता है. इससे अगले साल की दिवाली तक भारत में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,62,500 से 1,82,000 के बीच हो जाएगी, जो अपने आप में एक और नया रिकॉर्ड होगा.
