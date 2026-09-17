गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPersonal Loan: कौनसा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कर्ज, कितनी बनेगी EMI?

Personal Loan: कौनसा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कर्ज, कितनी बनेगी EMI?

अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई लोग पर्सनल लोन लेते हैं. लेकिन इसे लेने से पहले इसकी ब्याज दरें चेक करना बेहद जरूरी है. आइये बताते हैं इन दिनों किस ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Sep 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

छोटी- मोटी जरूरतों के लिए लोग अक्सर पर्सनल लोन लेते हैं. जो छोटा होता है और मिलना भी आसान होता है. लेकिन पर्सनल लोन या कोई सा भी लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले ब्याज दरों को चेक करना जरूरी है. अलग- अलग बैंकों की अलग- अलग ब्याज दरें होती हैं, किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा होती है. अगर आप आने वाले समय में लोन लेना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि कौन सा बैंक आपको कम ब्याज दरों पर लोन दे रहा है?

अगर आप सितंबर 2026 में पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों में अंतर रहेगा. अभी पर्सनल लोन की शुरुआती ब्याज दर 8.75% सालाना से शुरू हो रही है. बड़े प्राइवेट बैंकों में ब्याज दर करीब 9.99% सालाना से शुरू है.

ये भी पढ़ें: कहां निवेश करती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कितना है कर्ज?

पांच लाख के लोन पर कितनी EMI?
मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति को अपनी जरूरत के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी पांच साल के लिए, तो 8.75% ब्याज दर पर उसकी EMI करीब 10,319 रुपये प्रति माह होगी. 

वहीं अगर 9.99% की शुरुआती ब्याज दर पर EMI करीब 10,621 रुपये प्रति माह होगी. ये EMI 60 महीने की अवधि और घटती ब्याज दर के आधार पर बताई गई है.

अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर

बैंक ब्याज दरें
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.75% से 13.55%
एचएसबीसी बैंक 9.75% से शुरू
एक्सिस बैंक 9.99% से शुरू
एचडीएफसी बैंक 9.99% से शुरू
आईसीआईसीआई बैंक 9.99% से शुरू
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.99% से शुरू
कोटक महिंद्रा बैंक 9.99% से शुरू
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10% से शुरू
बैंक ऑफ बड़ौदा 10.15% से 18%
इंडसइंड बैंक 10.35% से शुरू

ये भी पढ़ें: 2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना

सिर्फ ब्याज दर देखकर लोन न लें
पर्सनल लोन की असली लागत केवल ब्याज दर से तय नहीं होती. बैंक प्रोसेसिंग फीस, अन्य चार्ज और समय से पहले लोन चुकाने की फीस भी ले सकते हैं. उदाहरण के लिए, अलग-अलग बैंकों की प्रोसेसिंग फीस लोन राशि का 1%, 2%, 3.5% या इससे ज्यादा हो सकती है. इसलिए लोन लेने से पहले कुल खर्च देखना जरूरी है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 17 Sep 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Personal Loan Interest Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना
2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना
बिजनेस
500 रुपए वाला बैग 8.3 लाख का, बिजनेसमेन ने पूछा- कब चोरी बंद करेंगे लग्जरी ब्रैंड
500 रुपए वाला बैग 8.3 लाख का, बिजनेसमेन ने पूछा- कब चोरी बंद करेंगे लग्जरी ब्रैंड
बिजनेस
कहां निवेश करती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कितना है कर्ज?
कहां निवेश करती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कितना है कर्ज?
बिजनेस
Tata Group: 158 साल के साम्राज्य में चेयरमैन की कुर्सी पर टकराव, आखिर चल क्या रहा है?
Tata Group: 158 साल के साम्राज्य में चेयरमैन की कुर्सी पर टकराव, आखिर चल क्या रहा है?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: 100% टैरिफ बढ़ा..भारत क्या करेगा? | Trump Tariff | PM Modi
Baba Bageshwar Controversy: त्योहार पर तकरार...गरबा पर धर्म की 'दीवार'। Bharat Ki Baat
UP News: Ghaziabad में स्कूल वैन के साथ हादसा, बाल-बाल बचे वैन में सवार सभी छात्र।
Chitra Tripathi: PDA की सियासत में पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक क्यों अहम? | Akhilesh | UP Election 2027
Trump Tariff War Against India: ट्रंप के टैरिफ बिल से भारत पर दबाव, MEA ने दिया कड़ा संदेश | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी के नेतृत्व में दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है भारत', बोले- CM योगी
'PM मोदी के नेतृत्व में दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है भारत', बोले- CM योगी
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222 लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222 लक्ष्य
इंडिया
'3 भाषा नीति को अगले साल से लागू किया जाना चाहिए', CBSE से बोला सुप्रीम कोर्ट
'3 भाषा नीति को अगले साल से लागू किया जाना चाहिए', CBSE से बोला सुप्रीम कोर्ट
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
विश्व
PM मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने किया बर्थडे विश, 'मेरे दोस्त आपको...'
PM मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने किया बर्थडे विश, 'मेरे दोस्त आपको...'
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget