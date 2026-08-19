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हिंदी न्यूज़बिजनेसइस बैंक ने बदल दिए क्रेडिट कार्ड के नियम, क्या इसमें है आपका खाता?

इस बैंक ने बदल दिए क्रेडिट कार्ड के नियम, क्या इसमें है आपका खाता?

अगर आपका खाता Axis Bank में है तो आपको इस खबर को ध्यान से पढ़ना चाहिए. कार्ड के जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं और नियम इसी महीने की 28 तारीख से लागू भी हो जाएंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Aug 2026 02:53 PM (IST)
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अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. नए नियम 28 अगस्त 2026 से लागू होंगे. इनमें विदेश में कार्ड से पेमेंट करने, देर से बिल भरने और खरीदारी पर मिलने वाले इनाम से जुड़े नियम शामिल हैं. आपको ये खबर इस लिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हर कार्ड पर सभी बदलाव लागू नहीं होने वाले हैं.

विदेश में शॉपिंग करना होगा महंगा?
अगर आप विदेश जाते हैं और वहां अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अब ज्यादा फीस देना पड़ सकता है. बैंक ने कई कार्ड पर विदेशी मुद्रा में पेमेंट से जुड़ा फीस 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी कर दिया है. मान लीजिए आपने विदेश में करीब 1 लाख रुपये का पेमेंट किया है. पहले 1.5 फीसदी के हिसाब से करीब 1,500 रुपये फीस लगता था, लेकिन नए नियम के बाद ये रकम करीब 3,500 रुपये हो जाएगी. मैग्नस और मैग्नस फॉर बर्गंडी कार्ड पर 2 फीसदी और ओलिंपस कार्ड पर 1.8 फीसदी फीस रखा गया है.

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विदेश में पेमेंट करते समय रखें ध्यान
विदेश में दुकान या मशीन पर पेमेंट करते समय कई बार रुपये या वहां की स्थानीय मुद्रा में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है. ऐसे में स्थानीय मुद्रा में पेमेंट करना बेहतर हो सकता है. रुपये में पेमेंट चुनने पर एक्स्ट्रा फीस लग सकता है. इसका मतलब है कि विदेश यात्रा पर कार्ड इस्तेमाल करने वालों को अब पेमेंट करने से पहले ये जरूर देखना होगा कि पैसे किस मुद्रा में काटे जा रहे हैं. 

देर से बिल भरने पर कितना जुर्माना?

  • 500 रुपये तक बकाया होने पर कोई फीस नहीं कटती है.
  • 501 से 5,000 रुपये तक पर 500 रुपये कटते हैं.
  • 5,001 से 10,000 रुपये तक पर 750 रुपये कटते हैं.
  • 10,001 से 50,000 रुपये तक पर 1,200 रुपये कटते हैं.
  • 50,000 रुपये से ज्यादा बकाया होने पर 1,300 रुपये कटते हैं.

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अधूरा पेमेंट करने पर पहले किसका पैसा कटेगा?

मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुकाया है और कुछ रकम जमा कर दी है. ऐसे में बैंक उस रकम को सीधे आपकी खरीदारी के पैसे से नहीं घटाएगा. नए नियम के अनुसार, पेमेंट की रकम पहले फीस और उस पर लगने वाले कर, फिर किस्त, ब्याज, खरीदारी की रकम और नकद निकासी के बकाये में से काटी जाएगी. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Business News Axis Bank Credit Card
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