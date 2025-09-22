हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसग्रे मार्केट में दहाड़ मार रहा यह आईपीओ, पहले ही दिन 0.80 गुना हुआ सब्सक्राइब; जानें प्राइस बैंड से लेकर बाकी डिटेल

ग्रे मार्केट में दहाड़ मार रहा यह आईपीओ, पहले ही दिन 0.80 गुना हुआ सब्सक्राइब; जानें प्राइस बैंड से लेकर बाकी डिटेल

Atlanta Electricals IPO: अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला. पहले ही दिन इसे 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. यह 24 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा.

22 Sep 2025 06:23 PM (IST)

Atlanta Electricals IPO: ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ की शेयर मार्केट में एंट्री हो गई. इसके लिए 24 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी. आज पहले दिन आईपीओ की शुरुआत अच्छी रही. पहले ही दिन इसे 0.80 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. निवेश 687.34 करोड़ रुपये के आईपीओ में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

पहले दिन कितनी लगी बोली? 

इसके लिए QIB कैटेगरी से अधिक ज्यादा बोली लगी. रिटेल और NII कैटेगरी से भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसे रिटेल निवेशकों ने 0.75 गुना सब्सक्राइब किया, QIB कैटेगरी से 1.00 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि  गैर-संस्थागत निवेशकों ने इसे 0.67 गुना सब्सक्राइब किया.

अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ एक बुक-बिल्ट इश्यू है जिसमें 400 करोड़ रुपये के 0.53 करोड़ फ्रेश इश्यू और 287.34 करोड़ रुपये के 0.38 करोड़ शेयर ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) विंडो के तहत बेचे जाएंगे. 25 सितंबर को शेयर अलॉट किए जाएंगे और बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग अगले सप्ताह, 29 सितंबर को होने की उम्मीद है. 

अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ का GMP

ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयर अच्छा कारोबार कर रहे हैं. इंवेस्‍टरगेन के मुताबिक, 22 सितंबर दोपहर 12:33 बजे के आसपास Atlanta Electricals के आईपीओ का GMP 125 रुपये रहा. इस हिसाब से देखें तो इसकी अनुमानित लिस्टिंग 879 रुपये पर हो सकता है. यानी कि निवेशकों को प्रति शेयर पर लगभग 16.58 परसेंट तक का अनुमानित मुनाफा मिल सकता है. 21 अगस्‍त को इसका GMP 142 रुपये था. इसका मतलब यह है कि एक दिन में इसमें अच्छी-खासी गिरावट देखी गई है. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 718 रुपये से 754 रुपये प्रति शेयर तय किया है.

क्या करती है कंपनी?

1983 में बनी यह कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती है. इसका हेडक्वॉर्टर आणंद, गुजरात में है. कंपनी को बिजली, ऑटो, फर्नेस और इन्वर्टर-ड्यूटी ट्रांसफार्मर में 30 सालों से अधिक का अनुभव है. आणंद और बेंगलुरु में इसकी तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. जबकि वडोदरा में एक और फेसिलिटी बन रही है. अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ने भारत के 19 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 78,000 MVA की कैपेसिटी वाले लगभग 4,000 ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

पूरे 2 लाख करोड़ रुपये की होगी सेविंग्स, जानें GST 2.0 में कैसे होगी इतने बड़े पैमाने पर बचत

22 Sep 2025 06:23 PM (IST)
Atlanta Electricals IPO Atlanta Electricals IPO GMP Atlanta Electricals Atlanta Electricals IPO Subscription Status
प्राइवेसी पॉलिसी

