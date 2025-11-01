डिफेंस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स से मिला 285 करोड़ का ऑर्डर, 11 महीनों में पूरा करना होगा काम

Astra Microwave Products Ltd: डिफेंस और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Astra Microwave Products Ltd) ने शुक्रवार को बताया कि उसकी ज्वॉइंट वेंचर कंपनी एस्ट्रा राफेल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड (Astra Rafael Comsys Private Ltd) को रक्षा मंत्रालय से 285.56 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है.

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम सहित और भी कई सहायक एक्सेसरीज खरीदी जाएगी. कंपनी को यह ऑर्डर 11 महीनों के भीतर पूरा करना है. कंपनी के पास मौजूदा समय में 2,303 करोड़ रुपये का ऑर्डर है और स्टैंडअलोन ऑर्डर बुक 1,951 करोड़ रुपये का है.

रडार सिस्टम से आता है 45 परसेंट रेवेन्यू

Astra Microwave डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है. इसका लगभग 45 परसेंट रेवेन्यू रडार सिस्टम से जेनरेट होता है. एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कारोबारी साल 2025-26 (FY26) के लिए 1,200-1,300 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल करने का टारगेट लेकर चल रही है. दुनियाभर में डिफेंस पर बढ़ते खर्च का फायदा भारत की डिफेंस कंपनियों को भी मिल रहा है. सरकारी के साथ-साथ कई प्राइवेट डिफेंस कंपनियां भी मुनाफा कमा रही हैं. Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत भी डिफेंस पर खर्च बढ़ा रहा है. भले ही इंवेस्टर्स सरकारी डिफेंस कंपनियों में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट डिफेंस कंपनियों में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं.

कंपनी के शेयर्स का हाल

बीते छह महीनों में एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयरों ने 32 परसेंट से अधिक की बढ़त हासिल की है. वहीं, पिछले एक साल में स्टॉक 124 परसेंट से अधिक चढ़ चुका है. पिछले 8 सालों में स्टॉक ने 872 परसेंट तक का रिटर्न दे चुकी है. 9901.81 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का 52-वीक का हाई लेवल 1105.65 रुपये और 52-वीक का लो लेवल 584.20 रुपये है.

इसी क्रम में एक और डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Zen Technologies Ltd) को भी रक्षा मंत्रालय से एंटी-ड्रोन सिस्टम अपग्रेड के दो ऑर्डर मिले हैं. ऑर्डर वैल्यू 289 करोड़ रुपये का है. ये ऑर्डर एक साल के भीतर पूरे किए जाने हैं.

