हिंदी न्यूज़बिजनेसApple ने कर दिखाया कमाल, सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 102 अरब डॉलर के पार; 86 परसेंट बढ़ा मुनाफा

Apple ने कर दिखाया कमाल, सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 102 अरब डॉलर के पार; 86 परसेंट बढ़ा मुनाफा

Apple Q4 Revenue: Apple ने सितंबर तिमाही में 102.5 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया, अमेरिका और यूरोप से लेकर दक्षिण एशिया तक कई जगहों में ऐप्पल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

Apple Q4 Revenue: आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐप्पल ने जुलाई-सितंबर की तिमाही में रिकॉर्ड 102.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया. यह पिछले साल के मुकाबले 8 परसेंट ज्यादा है. ऐप्पल के इस ग्रोथ के पीछे कहीं न कहीं भारत जैसे देश में iPhone की मजबूत बिक्री भी जिम्मेदार है.

गुरुवार को चौथी तिमाही के नतीजे का ऐलान करते हुए सीईओ टिम कुक ने iPhone 17 लाइनअप, AirPods Pro 3 और नई Apple Watch के लॉन्च पर भी फोकस किया. उन्होंने इस दौरान कहा, "Apple ने सितंबर तिमाही में 102.5 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया, इस पर बहुत गर्व हो रहा है. इसमें iPhone के लिए सितंबर तिमाही का रिकॉर्ड रेवेन्यू और सर्विसेज के लिए अब तक का रिकॉर्ड रेवेन्यू भी शामिल है. 

बढ़ता जा रहा Apple का कारोबार

कुक ने कहा कि ऐप्पल ग्लोबल लेवल पर अपना दायरा बढ़ता जा रहा है. अमेरिका और यूरोप से लेकर दक्षिण एशिया तक कई जगहों में ऐप्पल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया. इनमें भारत ऑल-टाइम-हाई है.

कुक कहते हैं, "जिन बाजारों पर हमारा फोकस है उनमें से ज्यादातर में हमने ग्रोथ हासिल किया है. अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, कोरिया और साउथ एशिया सहित दर्जनों बाजारों में सितंबर तिमाही के रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किए हैं. हमने उभरते बाजारों में सितंबर तिमाही के रिकॉर्ड रेवेन्यू और भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रेवेन्यू भी बनाया है."

कुक ने रिटेल सेगमेंट भी ऐप्पल की बढ़ती उपस्थिति पर जोर दिया. इसके तहत फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और चीन में नए स्टोर खुल रहे हैं.

 49 अरब डॉलर तक पहुंचा Apple का रेवेन्यू

ऐप्पल के CFO केवन पारेख ने बताया कि आईफोन का रेवेन्यू 49 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 6 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इसकी मुख्य वजह आईफोन 16 फैमिली है, जिसने लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और भारत सहित उभरते बाजारों में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया. पारेख ने कहा, "सभी कैटेगरीज में एक्टिव डिवाइसेज का हमारा इंसटॉल्ड बेस ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है.''

 

 

 

 

 

 

Published at : 01 Nov 2025 04:22 PM (IST)
IPhone Tim Cook Apple IPhone  
