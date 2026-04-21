टिम कुक को हर साल मिलते थे 525 करोड़, अब कितनी है उनकी नेटवर्थ? जानकर चौंक जाएंगे आप

Apple CEO Tim Cook Net Worth: दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक 'एप्पल' से एक बहुत बड़ी खबर आई है. एप्पल में अब एक युग का अंत होने जा रहा है. एप्पल के सीईओ टिम कुक की अब सीईओ के पद से विदाई होने जा रही है. टिम कुक ने करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभाली और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. एप्पल ने जॉन टर्नस को अगला सीईओ नियुक्त किया है, जो 1 सितंबर 2026 से कार्यभार संभालेंगे.

15 सालों से एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक

टिम कुक के पद छोड़ने की खबर ने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. अब सवाल यह है कि इन 15 सालों में टिम कुक ने एप्पल को क्या दिया और उन्होंने खुद कितनी संपत्ति बनाई? क्या आप जानते हैं कि जब टिम कुक ने कार्यभार संभाला था, तब एप्पल कहां थी और आज कहां है? चलिए आपको बताते हैं टिम कुक के इस शानदार सफर और उनकी अरबों की नेटवर्थ के बारे में.

24000 करोड़ रुपए है टिम कुक की नेटवर्थ

फोर्ब्स के आंकड़ों के मुकाबिक, टिम कुक की कुल संपत्ति लगभग 2.9 बिलियन डॉलर यानी करीब 24000 करोड़ रुपए है. उनका हालिया सालाना पैकेज लगभग $63 मिलियन (करीब ₹525 करोड़) है. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एप्पल के शेयरों से आता है. उनके पास एप्पल के 30 लाख से ज्यादा शेयर हैं. टिम कुक के कार्यकाल में एप्पल की मार्केट वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई. कंपनी का सालाना राजस्व साल 2011 में 108 बिलियन डॉलर था.

स्टीव जॉब्स के निधन से पहले बने थे सीईओ

टिम कुक करीब 28 साल से एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने साल 2011 में स्टीव जॉब्स के निधन से ठीक पहले सीईओ का पद संभाला था. उनके नेतृत्व में एप्पल के एक्टिव डिवाइसेज की संख्या 2.5 बिलियन के पार पहुंच गई.

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