रिलांयस ग्रुप पर फिर गहराया संकट, ED के एक्शन के बाद शेयर हुए लाल, करोड़ों का नुकसान

Reliance Power News: अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी ग्रुप पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है. सोमवार, 13 अक्टूबर को पावर सेक्टर फर्म रिलायंस पावर के शेयरो में भारी गिरावट देखने को मिली. जिससे कंपनी के शेयर लगभग 10.5 प्रतिशत तक गिर गए. कंपनी के शेयर की कीमत 43 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगी थी. साथ ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरो में भी 4.5 प्रतिशत की गिरवाट दर्ज की गई.

कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार पाल को ईडी ने शनिवार को फर्जी बैंक गारंटी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. लंबी बातचीत के बाद मुंबई स्थित उनके ऑफिस से ही अशोक पाल की गिरफ्तारी हुई थी. जिसका निगेटव असर सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला और कंपनी के शेयरों में कमजोरी रही. जिससे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा.

ईडी की कार्रवाई

अशोक पाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 2 दिन की हिरासत में भेजा गया था. कई घंटों की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आज उन्हें कोर्ट में पेश किया. अशोक पाल पर लगभग 68.2 करोड़ रुपए की संदिग्ध बैंक गारंटी घोटाले में शामिल होने के आरोपों के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है. रिलायंस समूह में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जारी जांच की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, यह जांच 24 जुलाई को ईडी के द्वारा शुरु की गई थी.

ईडी ने अब तक, अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी 35 जगहों, 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों की जांच की हैं. ईडी को इस बात की आंशका है कि, यस बैंक से लिए गए 3000 करोड़ रुपए लोन का गलत इस्तेमाल हुआ है. यह लोन 2017 से 2019 के बीच ली गई थी.

कंपनी के स्टॉक हुए धड़ाम

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 10 अक्टूबर को रिलायंस पावर के शेयर में जबरदस्त दर्ज की गई थी. कंपनी के शेयरों में 15 प्रतिशत का उछाल था और इसकी कीमत 50.75 रुपए पर पहुंच गई थी. कंपनी के शेयर की कीमतों की बात करें तो यह 9 अक्टूबर 2020 को 2.75 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. सोमवार को पावर सेक्टर फर्म बीएसई पर 4.84 प्रतिशत की गिरावट के साथ 46.25 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ.

यह भी पढ़ें: त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की भर दी झोली, डीए और बोनस का डबल तोहफा