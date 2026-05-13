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हिंदी न्यूज़बिजनेसAmul Price Hike: महंगाई का झटका! देशभर में कल से अमूल दूध के बढ़ जाएंगे दाम, 2 रुपये बढ़ाने का फैसला

Amul Price Hike: महंगाई का झटका! देशभर में कल से अमूल दूध के बढ़ जाएंगे दाम, 2 रुपये बढ़ाने का फैसला

Amul Price Hike: अमूल मिल्क ब्रांड ने एक लीटर दूध की कीमत में 2 रुपये का इजाफा कर दिया है. ये कीमतें कल यानी 14 मई से देशभर में लागू हो जाएंगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 13 May 2026 07:37 PM (IST)
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Amul Milk Hike: आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बड़ी सेंध लगने वाली है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध की कीमतों में इजाफा देखने को मिलने वाला है. डेयरी इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हर आम आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी है. दरअसल अमूल मिल्क ब्रांड ने दूध के दामों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है.

कितने बढ़ेंगे दाम?

अमूल की तरफ से ताजा अपडेट सामने आया है, कि अब उपभोक्ताओं को कल से अमूल का एक लीटर दूध खरीदने पर 2 रुपये ज्यादा देना होंगे. यानी अमूल ने एक लीटर दूध पर 2 रुपये की वृद्धि की है. ये फैसला अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से लिया गया है. कीमतें कल यानी 14 मई से देशभर में लागू हो जाएंगी. जिसका सीधाअसर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है.

कल से कितने रुपये का मिलेगा दूध?

अमूल दूध की कीमत में 1 से 3 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमूल ताजा का 500ML के दूध के पैकेट की कीमत 28 रुपये से बढ़कर 29 रुपये हो जाएगी. तो वहीं इसी तरह:

  • अमूल ताजा 1 लीटर दूध की कीमत 55 रुपये से बढ़कर 57 रुपये
  • अमूल टी स्पेशल 1 लीटर दूध की कीमत 63 रुपये से बढ़कर 66 रुपये
  • भैंस का दूध 500ML दूध की कीमत 37 रुपये से बढ़कर 39 रुपये
  • अमूल गोल्ड की कीमत 34 रुपये से बढ़कर 35 रुपये
  • अमूल शक्ति की 500​​ml दूध की कीमत 34 रुपये से 35 रुपये हो जाएगी.

बता दें कि पिछले दिनों पेट्रोल- डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर खासा बोझ पड़ा था. अब दूध की कीमतों के बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इन कीमतों का सीधा असर गृहणियों के किचन पर और बजट पर पड़ने वाला है, क्योंकि दूध ऐसी जरूरत की चीज है जिसके दाम भी बढ़ने पर लोग उसे खरीदेंगे ही. इसमें कटौती की कोई गुंजाइश ही नहीं है.

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Published at : 13 May 2026 07:09 PM (IST)
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