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हिंदी न्यूज़बिजनेसइंतजार करें या अभी खरीदें? सोने-चांदी में इन्वेस्ट को लेकर निवेशकों के मन में उलझन, कौन सा शेयर है बेस्ट?

इंतजार करें या अभी खरीदें? सोने-चांदी में इन्वेस्ट को लेकर निवेशकों के मन में उलझन, कौन सा शेयर है बेस्ट?

Gold Import Duty Hike: सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है और अब लोग गोल्ड स्टॉक निवेश को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं. यहां से समझें कि स्टॉक खरीदना चाहिए या अभी इंतजार करना सही है.

By : सृष्टि | Updated at : 13 May 2026 06:23 PM (IST)
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Gold Import Duty Hike: सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. शादी का सीजन हो या निवेश, दोनों वजहों से लोग गोल्ड खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. लेकिन हाल ही में सरकार की तरफ से गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बाद बाजार में नया माहौल बन गया है. ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है कि अभी निवेश करना सही रहेगा या कुछ समय इंतजार करना बेहतर होगा.

दरअसल, जब सरकार सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला गोल्ड महंगा हो जाता है. इसका असर सीधे ज्वेलरी कारोबार पर पड़ता है. कंपनियों की लागत बढ़ती है और कई बार ग्राहकों की खरीदारी भी धीमी पड़ जाती है. यही वजह है कि हाल के दिनों में कई बड़े ज्वेलरी शेयरों में गिरावट देखने को मिली.

यह भी पढ़ें- Fuel Prices Hike: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'

क्यों दबाव में हैं ज्वेलरी शेयर?
बाजार में सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर दिख रहा है जिनका बड़ा कारोबार गोल्ड ज्वेलरी पर टिका हुआ है. निवेशकों को डर है कि अगर सोने के दाम और बढ़े तो आम ग्राहक खरीदारी कम कर सकते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में सोने की मांग पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती. त्योहार, शादी और पारिवारिक परंपराओं की वजह से गोल्ड की डिमांड बनी रहती है. इसलिए गिरावट के बावजूद कई निवेशक इसे लंबे समय के मौके के रूप में देख रहे हैं.

अभी खरीदें या इंतजार करें?
अगर कोई निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने के इरादे से बाजार में उतरना चाहता है, तो फिलहाल सावधानी जरूरी है. आने वाले कुछ समय तक ज्वेलरी शेयरों में उतार- चढ़ाव जारी रह सकता है. लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए मजबूत ब्रांड वाली कंपनियां अभी भी अच्छे विकल्प मानी जा रही हैं. बाजार में गिरावट आने पर कई निवेशक अच्छे शेयरों को कम कीमत पर खरीदने का मौका तलाशते हैं.

यह भी पढ़ें- Gold Import Duty: दुबई से सोना खरीदकर लाना अब कितना होगा महंगा, 10 ग्राम पर कितना बढ़ेगा टैक्स?

किन शेयरों पर रखनी चाहिए नजर?

1. टाइटन कंपनी
टाइटन देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ज्वेलरी कंपनियों में गिनी जाती है. इसका Tanishq ब्रांड काफी मजबूत माना जाता है. बाजार के कई जानकार इसे लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित विकल्प मानते हैं.

2. कल्याण ज्वेलर्स
ये कंपनी तेजी से अपने स्टोर बढ़ा रही है. छोटे शहरों में भी इसकी पकड़ मजबूत हो रही है. हालांकि, इसमें उतार-चढ़ाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है.

3. सेनको गोल्ड
पूर्वी भारत में अच्छी पहचान रखने वाली यह कंपनी भी निवेशकों के बीच चर्चा में रहती है. इसमें जोखिम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी अधिक मानी जाती है.

क्या सोने में निवेश अब भी सही है?
दुनियाभर में चल रही आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने के बाद भी लोग गोल्ड को सुरक्षित निवेश मानते हैं. यही वजह है कि डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है. हालांकि, अभी सोने की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर हैं, इसलिए बिना योजना के निवेश करना नुकसान भी दे सकता है. ज्वेलरी सेक्टर इस समय दबाव में जरूर है, लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए इसमें मौके भी नजर आ रहे हैं. अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी करने से बचें और मजबूत कंपनियों पर फोकस रखें. बाजार में उतार-चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन समझदारी से लिए गए फैसले आपको फायदा दे सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 May 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Gold Investment Stock Market Gold Stock
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