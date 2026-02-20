हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी, सुनकर चीन-पाकिस्तान सबको लगेगी मिर्ची

रुपये में गिरावट जारी विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद रुपये पर दबाव बना रहा. रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे गिरकर 90.99 (अस्थायी) पर बंद हुआ.

By : राजेश कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 06:31 PM (IST)
India's Forex Reserve: एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित टकराव की आहट से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है और दूसरी ओर करेंसी मार्केट में भारतीय रुपये में गिरावट देखी जा रही है, वहीं भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है. हालांकि, घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को बढ़त दर्ज की गई थी.

विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाई पर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8.66 अरब डॉलर बढ़कर 725.72 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. इससे पहले, 6 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.71 अरब डॉलर घटकर 717.06 अरब डॉलर रह गया था. जनवरी में इससे पहले का सर्वोच्च स्तर 723.774 अरब डॉलर दर्ज किया गया था.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में इजाफा आरबीआई के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) 3.55 अरब डॉलर बढ़कर 573.60 अरब डॉलर हो गईं. डॉलर में दर्शाई जाने वाली इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है.

स्वर्ण मुद्रा भंडार में इजाफा

स्वर्ण भंडार और SDR में भी बढ़ोतरी स्वर्ण भंडार का मूल्य 4.99 अरब डॉलर बढ़कर 128.46 अरब डॉलर हो गया. विशेष आहरण अधिकार (SDR) 10.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.92 अरब डॉलर हो गया.

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास भारत की आरक्षित स्थिति 1.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.734 अरब डॉलर हो गई. रुपये में गिरावट जारी विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद रुपये पर दबाव बना रहा. रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे गिरकर 90.99 (अस्थायी) पर बंद हुआ.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.94 पर खुला और कारोबार के दौरान 91.04 के निचले स्तर तक पहुंच गया. विश्लेषकों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजार में तेजी का रुख भी रुपये को संभालने में नाकाम रहा. अमेरिका और ईरान के बीच संभावित तनाव ने निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक असर डाला, जिसका सीधा प्रभाव रुपये पर पड़ा.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 20 Feb 2026 06:31 PM (IST)
Forex Reserve India Forex Reserve
बिजनेस
