यूएस-चीन टेंशन ने निकाली एशियाई शेयर बाजार की जान, हांगकांग से लेकर सिडनी तक भारी गिरावट

Asian Stock Market: टैरिफ और अमेरिका और चीन के बीच बढ़ी टेंशन के चलते एशियाई शेयर बाजार पर बुधवार को जबरदस्त असर देखने को मिला है. हाल में बाजार में तेजी के बाद एक तरफ निवेशक बाजार में पैसे लगाने से पीछे हट रहे हैं तो वहीं लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है.

हांगकांग से लेकर शंघाई, सिडनी, वेलिंगटन, ताईपेई और मनीला तक गिरावट देखी गई है. जापान में राजनीतिक तनाव में कमी आने के बाद मुनाफावसूली से टोक्यो के बाजार में भी गिरावट आई है.

एशियाई बाजार में गिरावट

साने ताकाइची के जापान के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद निक्केई जहां 269 अंक यानी 0.55 प्रतिशत नीचे लुढ़क कर 49,046 के स्तर पर आ गया. जबकि हांगकांग का एचएसआई भी 342 अंक यानी 1.32 प्रतिशत नीचे गिरकर 25,684 पर आ गया.

इसके साथ ही, शंघाई और शेनझेन भी 0.44 प्रतिशत और 0.81 प्रतिशत गिरकर नीचे आ गया. जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया के कोस्पी में 3 अंक की बढ़ोतरी हुई और यह 3,827 अंक पर सुबह करीब साढ़े नौ बजे पहुंच गया.

सोने और चांदी में गिरावट

इस साल की शुरुआत में सोने में जबरदस्त तेजी देखी गई और यह करीब 60 प्रतिशत तक ऊपर चढ़ा. लेकिन बुधवार को गिरकर 4 हजार डॉलर प्रति औंस पर आ गया. एक दिन पहले यानी मंगलवार को सोना रिकॉर्ड 4,381.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. जबकि सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई.

ऐसा माना जा रहा है कि सोने की कीमत में यह गिरावट कई कारणों की वजह से आई है, जिनमें कमजोर होते अमेरिकी डॉलर, संभावित अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती और केन्द्रीय बैंक की तरफ से जमकर बढ़ाया जा रहा सोने का भंडार है.

