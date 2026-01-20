भू-राजनीतिक तनाव के बीच 1000 अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स, ये है बड़ी गिरावट की 5 वजह

Stock Market News: भू-राजनीतिक तनावों में इजाफा और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के दबाव में मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिली. प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 1,065.71 अंक यानी 1.28 प्रतिशत टूटकर 82,180.47 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 353 अंक यानी 1.38 प्रतिशत गिरकर 25,232.50 अंक पर आ गया.

कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 1,235 अंक से ज्यादा फिसल गया था. यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन रहा जब बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, प्रतिकूल वैश्विक संकेत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी से निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक असर पड़ा.

क्यों बाजार में गिरावट?

1-सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इटर्नल, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, इंडिगो, ट्रेंट, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि एचडीएफसी बैंक एकमात्र शेयर रहा जो बढ़त में बंद हुआ. आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने 3,262 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,234 करोड़ रुपये की खरीदारी की.

2-एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा. बाजार जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त शुल्क की धमकी से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला.

3-बाजार के जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में निवेशक बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और आगे की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं.

4-जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, जिससे इस नीति पर अनिश्चितता बनी हुई है.

5-उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और रुपये में जारी कमजोरी के कारण निवेशकों की बाजार के प्रति धारणा काफी प्रभावित हुई है. खासतौर पर मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव साफ नजर आ रहा है और लगभग सभी सेक्टर्स में नकारात्मक रुझान बना हुआ है, जिससे बाजार में फिलहाल कमजोरी का माहौल कायम है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)