Diwali Muhurta Trading 2025: भारतीय शेयर बाजार संवत 2081 को सुस्ती के साथ बंद होने वाला है. इस दौरान स्टॉक मार्केट ने कई आर्थिक और नीतिगत चुनौतियों का सामना किया. इनमें अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, कॉर्पोरेट आय के नतीजों का उम्मीदों के अनुरूप नहीं होना, भू-राजनीतिक दबाव जैसी चीजें शामिल रहीं. हालांकि, अब वक्त पीछे मुड़कर देखने का नहीं है. संवत 2082 में कई मौके मिल सकते हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिल सकता है और शेयर बाजार को रफ्तार मिल सकती है.

निवेशकों के लिए खुल सकते हैं मौके

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFS) ने इस साल के 'मुहूर्त ट्रेडिंग' को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हैं, तो आपको मुनाफा करा सकते हैं. MOFS कारोबारी साल 2026 को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहा है. इस दौरान मजबूत तिमाही आय, सस्टेनेबल ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं. MOFS ने वित्त वर्ष 26 में निफ्टी से सालाना 8 परसेंट और वित्त वर्ष 27 में 16 परसेंट रिटर्न मिलने की उम्मीद लगाई है, जो जो वित्त वर्ष 25 के लिए अनुमानित 1 परसेंट के मामूली ग्रोथ से कहीं ज्यादा है. आइए अब मोतीलाल ओसवाल के चुने हुए स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान आपका मुनाफा करा सकते हैं.

Bharat Electronics Ltd. (BEL)

डिफेंस सेक्टर में देश के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का भी योगदान है. डिफेंस और एयरोस्पेस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में भी BEL काफी ज्यादा सक्रिय है, जो स्वदेशी तरीके से उत्पादों का निर्माण कर आयात पर निर्भरता कम करने में भारत की मदद करती है. कंपनी को हाल ही में भारतीय सेना की 'अनंत शास्त्र' परियोजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये का टेंडर मिला. MOFS ने इसे 490 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है.

State Bank of India (SBI)

MOFS की लिस्ट में देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI भी शामिल है, जिसके लिए टारगेट प्राइस 1,000 रुपये रखा गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटेल, SME और कॉर्पोरेट बैंकिग में अपने कामकाज और ग्रोथ के लिए मशहूर है.

लिस्ट में शामिल और भी नाम

मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज (Max Financial Services)- टारगेट प्राइस 2,000 रुपये.

स्विगी (Swiggy)- टारगेट प्राइस 550 रुपये.

वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries)टारगेट प्राइस 530 रुपये.

एलटी फूड्स (LT Foods)- टारगेट प्राइस 560 रुपये.

राडिको खैतान (Radico Khaitan)- टारगेट प्राइस 3375 रुपये.

डेल्हीवरी (Delhivery)- टारगेट प्राइस 540 रुपये .

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (Indian Hotels Company Limited)- टारगेट प्राइस 880 रुपये.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

कहीं बंद और कहीं खुला, 17-23 अक्टूबर के बीच कब-कब बैंकों में है छुट्टी; देखें पूरी लिस्ट