हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमुहूर्त ट्रेडिंग पर ये स्टॉक्स खोल सकते हैं बंद किस्मत का ताला, सही लगा दांव तो 1 घंटे में बटोर लेंगे खूब पैसा

मुहूर्त ट्रेडिंग पर ये स्टॉक्स खोल सकते हैं बंद किस्मत का ताला, सही लगा दांव तो 1 घंटे में बटोर लेंगे खूब पैसा

Muhurta Trading 2025: MOFS ने वित्त वर्ष 26 में निफ्टी से सालाना 8 परसेंट और वित्त वर्ष 27 में 16 परसेंट रिटर्न मिलने की उम्मीद लगाई है, जो 2025 के अनुमानित 1 परसेंट के मामूली ग्रोथ से कहीं ज्यादा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Oct 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

Diwali Muhurta Trading 2025: भारतीय शेयर बाजार संवत 2081 को सुस्ती के साथ बंद होने वाला है. इस दौरान स्टॉक मार्केट ने कई आर्थिक और नीतिगत चुनौतियों का सामना किया. इनमें अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, कॉर्पोरेट आय के नतीजों का उम्मीदों के अनुरूप नहीं होना, भू-राजनीतिक दबाव जैसी चीजें शामिल रहीं. हालांकि, अब वक्त पीछे मुड़कर देखने का नहीं है. संवत 2082 में कई मौके मिल सकते हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिल सकता है और शेयर बाजार को रफ्तार मिल सकती है.  

निवेशकों के लिए खुल सकते हैं मौके 

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFS) ने इस साल के 'मुहूर्त ट्रेडिंग' को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हैं, तो आपको मुनाफा करा सकते हैं. MOFS कारोबारी साल 2026 को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहा है. इस दौरान मजबूत तिमाही आय, सस्टेनेबल ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं. MOFS ने वित्त वर्ष 26 में निफ्टी से सालाना 8 परसेंट और वित्त वर्ष 27 में 16 परसेंट रिटर्न मिलने की उम्मीद लगाई है, जो जो वित्त वर्ष 25 के लिए अनुमानित 1 परसेंट के मामूली ग्रोथ से कहीं ज्यादा है. आइए अब मोतीलाल ओसवाल के चुने हुए स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान आपका मुनाफा करा सकते हैं.

Bharat Electronics Ltd. (BEL)

डिफेंस सेक्टर में देश के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का भी योगदान है. डिफेंस और एयरोस्पेस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में भी BEL काफी ज्यादा सक्रिय है, जो स्वदेशी तरीके से उत्पादों का निर्माण कर आयात पर निर्भरता कम करने में भारत की मदद करती है. कंपनी को हाल ही में भारतीय सेना की 'अनंत शास्त्र' परियोजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये का टेंडर मिला. MOFS ने इसे 490 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. 

State Bank of India (SBI)

MOFS की लिस्ट में देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक  SBI भी शामिल है, जिसके लिए टारगेट प्राइस 1,000 रुपये रखा गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटेल, SME और कॉर्पोरेट बैंकिग में अपने कामकाज और ग्रोथ के लिए मशहूर है.

लिस्ट में शामिल और भी नाम

  • मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज (Max Financial Services)- टारगेट प्राइस 2,000 रुपये.  
  • स्विगी (Swiggy)- टारगेट प्राइस 550 रुपये. 
  • वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries)टारगेट प्राइस 530 रुपये. 
  • एलटी फूड्स (LT Foods)- टारगेट प्राइस 560 रुपये. 
  • राडिको खैतान (Radico Khaitan)- टारगेट प्राइस 3375 रुपये.  
  • डेल्हीवरी (Delhivery)- टारगेट प्राइस 540 रुपये .
  • इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड  (Indian Hotels Company Limited)- टारगेट प्राइस 880 रुपये. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

कहीं बंद और कहीं खुला, 17-23 अक्टूबर के बीच कब-कब बैंकों में है छुट्टी; देखें पूरी लिस्ट 

Published at : 17 Oct 2025 08:55 AM (IST)
Tags :
Muhurta Trading 2025 Diwali Muhurta Trading Muhurta Trading Special Stocks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Delhi Sultanate: पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
ब्यूटी
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
यूटिलिटी
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget