सोने की कीमतों में गिरावट का असर अब सिर्फ निवेशकों और खरीदारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों पर भी पड़ रहा है. जब कोई व्यक्ति सोना गिरवी रखकर लोन लेता है, तो कंपनी उसी सोने की कीमत के आधार पर रकम देती है. ऐसे में जब सोने के दाम तेजी से घटते हैं, तो गिरवी रखे सोने की कीमत कम हो जाती है और कंपनी के लिए अपना पैसा सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है.

इसी वजह से कई गोल्ड लोन कंपनियां ग्राहकों से अतिरिक्त सोना गिरवी रखने या लोन का कुछ हिस्सा चुकाने को कह रही हैं. कुछ मामलों में बकाया रकम वसूलने के लिए गिरवी रखे सोने की नीलामी भी करनी पड़ रही है.

सोने की कीमतों में कितनी आई गिरावट?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 916 शुद्धता वाले सोने की घरेलू कीमत जनवरी में 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर थी. 19 नवंबर तक यह गिरकर करीब 1.19 लाख रुपए रह गई. यानी कीमतों में करीब 26% की गिरावट आई है. डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड पर बढ़ता रिटर्न और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है.

गोल्ड लोन कंपनियों की परेशानी कैसे बढ़ी?

गोल्ड लोन में लोन-टू-वैल्यू (LTV) का मतलब है कि गिरवी रखे सोने की कीमत के मुकाबले कितना कर्ज दिया गया है. उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए कीमत का सोना गिरवी रखकर 75 हजार रुपए का लोन लिया है. शुरुआत में कंपनी के पास लोन के मुकाबले पर्याप्त सोना था. लेकिन अगर सोने की कीमत 10% गिर जाती है, तो उसी लोन पर LTV यानी लोन-टू-वैल्यू रेश्यो बढ़कर 83% से ज्यादा हो जाएगा. इससे लोन देने वाली कंपनियों को जोखिम बढ़ने का डर है.

RBI के नए नियम भी अहम

RBI के बदले हुए गोल्ड लेंडिंग नियम 1 अप्रैल से लागू होने हैं. इनके तहत 2.5 लाख रुपए तक के लोन पर अधिकतम LTV सीमा 85%, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के लोन पर 80% और 5 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर 75% रखी गई है.

बड़ी कंपनियों ने क्या बताया?

मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों का कहना है कि उनका LTV करीब 65% है, इसलिए सोने की कीमतों में गिरावट का असर सीमित रहा. हालांकि, दोनों कंपनियों ने बकाया लोन में बढ़ोतरी की जानकारी दी है. कुछ कंपनियां नए गोल्ड लोन देने में भी सावधानी बरत रही हैं.

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