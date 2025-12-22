Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Age Wise Investment Strategy: फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सही समय पर अपनी निवेश जर्नी शुरू करना बहुत जरूरी होता हैं. पहली नौकरी की शुरुआत के साथ ही बचत चालू करना आपको लंबे समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है. हालांकि, उम्र के अनुसार निवेश स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए.

कम उम्र में आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपकी जरूरतें भी बदलती रहती है. इसलिए अपनी निवेश योजना में भी बदलाव करना आपको बेहतर रिटर्न कमाने में मदद कर सकता हैं....

रिस्क लेने का सही समय

करियर की शुरूआत के समय लोग अपने निवेश को लेकर ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में होते हैं. इस उम्र में इक्विटी एसआईपी जैसे विकल्प सही माने जाते हैं. लंबे समय तक निवेश और कंपाउंडिंग का लाभ मिलने से एक बड़ा कॉपर्स बनाया जा सकता हैं.

करियर के शुरुआती दौर में अक्सर लोगों के पास कम जिम्मेदारियां होती है. इसलिए ये रिस्क लेने का सही समय हो सकता हैं.

30 की उम्र में स्टेबिलिटी जरूरी

30 की उम्र आते-आते लोगों की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है. परिवार और भविष्य को लेकर लोग ज्यादा सतर्क होते हैं. एसआईपी के साथ-साथ एनपीएस और ईपीएफ जैसी स्कीम आपको स्टेबिलिटी देती है और साथ ही भविष्य के लिए सुरक्षा नेट बनाने का काम करती है.

50 की उम्र में सुरक्षित निवेश

50 साल की उम्र आते-आते आपका शुरुआती निवेश एक बड़ा कॉपर्स का रूप ले लेता हैं. इस समय सलाह दी जाती है कि, निवेश को सुरक्षित स्कीम में लगाना चाहिए. ग्रोथ से ज्यादा ध्यान सुरक्षा पर होनी चाहिए. निवेश करने के साथ-साथ इमरजेंसी फंड जरुर बनानी चाहिए. ताकि किसी परेशानी के समय आपको आर्थिक तंगी न झेलनी पड़ी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

