हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसInvestment Planning: उम्र के हिसाब से बदलें निवेश की प्लानिंग, इन टिप्स से बनेगा बड़ा फंड

Investment Planning: उम्र के हिसाब से बदलें निवेश की प्लानिंग, इन टिप्स से बनेगा बड़ा फंड

फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सही समय पर अपनी निवेश जर्नी शुरू करनी बहुत जरूरी होता हैं. हालांकि, उम्र के अनुसार निवेश स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए. आइए जानते हैं इसके कुछ टिप्स..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 22 Dec 2025 07:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Age Wise Investment Strategy: फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सही समय पर अपनी निवेश जर्नी शुरू करना बहुत जरूरी होता हैं. पहली नौकरी की शुरुआत के साथ ही बचत चालू करना आपको लंबे समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है. हालांकि, उम्र के अनुसार निवेश स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए.

कम उम्र में आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपकी जरूरतें भी बदलती रहती है. इसलिए अपनी निवेश योजना में भी बदलाव करना आपको बेहतर रिटर्न कमाने में मदद कर सकता हैं....

रिस्क लेने का सही समय

करियर की शुरूआत के समय लोग अपने निवेश को लेकर ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में होते हैं. इस उम्र में इक्विटी एसआईपी जैसे विकल्प सही माने जाते हैं. लंबे समय तक निवेश और कंपाउंडिंग का लाभ मिलने से एक बड़ा कॉपर्स बनाया जा सकता हैं.

करियर के शुरुआती दौर में अक्सर लोगों के पास कम जिम्मेदारियां होती है. इसलिए ये रिस्क लेने का सही समय हो सकता हैं. 

30 की उम्र में स्टेबिलिटी जरूरी

30 की उम्र आते-आते लोगों की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है. परिवार और भविष्य को लेकर लोग ज्यादा सतर्क होते हैं. एसआईपी के साथ-साथ एनपीएस और ईपीएफ जैसी स्कीम आपको स्टेबिलिटी देती है और साथ ही भविष्य के लिए सुरक्षा नेट बनाने का काम करती है. 

50 की उम्र में सुरक्षित निवेश

50 साल की उम्र आते-आते आपका शुरुआती निवेश एक बड़ा कॉपर्स का रूप ले लेता हैं. इस समय सलाह दी जाती है कि, निवेश को सुरक्षित स्कीम में लगाना चाहिए. ग्रोथ से ज्यादा ध्यान सुरक्षा पर होनी चाहिए. निवेश करने के साथ-साथ इमरजेंसी फंड जरुर बनानी चाहिए. ताकि किसी परेशानी के समय आपको आर्थिक तंगी न झेलनी पड़ी. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Crypto Market Update: बिटकॉइन 89,000 डॉलर के पार, नए साल में कैसा रहेगा क्रिप्टोकरेंसी बाजार?

Published at : 22 Dec 2025 07:04 PM (IST)
Tags :
Age Wise Investment Strategy Investment Planning By Age
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
Advertisement

वीडियोज

Codeine Case: 2027 का घमासान..यूपी में नमूना प्लान! | CM Yogi | SP | UP Election | Akhilesh Yadav
Codeine Case: Shadab Chauhan ने ऐसा क्या कहा..Malook Nagar ने इशारे से ही कर दी बोलती बंद! | BJP
Codeine Case: Congress प्रवक्ता को मनुस्मृति पर बोलना पड़ा भारी! Chitra Tripathi ने सिखाया सबक! |
Codeine Case: CM Yogi के दावों की SP प्रवक्ता ने खोली-पोल, हक्का-बक्का रह गए BJP प्रवक्ता! | UP
Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
यूटिलिटी
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
हेल्थ
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget