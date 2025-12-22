Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Crypto Market Update: क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता हैं. कुछ ही समय में निवेशकों को तगड़ा नुकसान या मुनाफा हो सकता हैं. पिछले कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता बनी हुई थी. हालांकि, अब क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में सुधार के संकेत दिख रहे हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भी 88,000 डॉलर के ऊपर बनी हुई है. साथ ही प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में भी तेजी देखने को मिल रही है. अब निवेशकों को मन में यह सवाल है कि, क्या इस साल के अंत में बिटकॉइन की कीमत फिर से 90,000 डॉलर को पार जा सकती है? आइए जानते हैं, बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का हाल...

बिटकॉइन का हाल

कॉइनमार्केटकैप के मुताबिक, सोमवार के कारोबारी दिन बिटकॉइन करीब 89,774 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. जो पिछले दिन की तुलना में 1.28 प्रतिशत की तेजी दिखाता है. हालांकि, पिछले 7 दिनों की डेटा की बात करें तो, बिटकॉइन की कीमतों में 0.10 फीसदी की हल्की गिरावट देखी जा रही थी.

द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, फंडस्ट्रैट के टॉम ली ने अनुमान लगाया है कि साल 2026 की शुरुआत में बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में तेजी देखने को मिल सकती हैं.

बिटकॉइन की 90,000 डॉलर की कीमत पार करने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. यह बाजार की चाल, निवेशकों के रवैये और सरकारी फैसलों पर निर्भर करने वाला है. साथ ही उन्होंने कहा कि, साल के बीच में बड़ा सुधार भी देखा जा सकता है.

एथेरियम और सोलाना क्रिप्टोकरेंसी का हाल

एथेरियम की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 1.55 फीसदी की तेजी दर्ज की जा रही है और यह 3,042.59 डॉलर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, सोलाना में करीब 0.66 प्रतिशत की तेजी है. सोलाना 126.76 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी.

