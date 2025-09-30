Stock Market News: लगातार सात दिनों की गिरावट के बाद हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है. पीएसयू बैंक और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला. मंगलवार को बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स 299.85 अंक चढ़कर 80,664.79 पर खुला. वहीं सुबह करीब 9:30 बजे निफ्टी 50 भी 71 अंक उछलकर 24,705.90 पर कारोबार कर रहा था.

तेजी वाले शेयर

पावर ग्रिड: 1.82% की बढ़त

एशियन पेंट्स: 1.36% की बढ़त

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: 0.94% की बढ़त

टाइटन: 0.85% की बढ़त

एचडीएफसी बैंक: 0.75% की बढ़त

गिरावट वाले शेयर

आईटीसी: 0.36% की गिरावट

रिलायंस इंडस्ट्रीज: 0.29% की गिरावट

एटरनल: 0.14% की गिरावट

लार्सन एंड टर्बो: 0.12% की गिरावट

ट्रेंट: 0.09% की गिरावट

सोमवार के बाजार की स्थिति

भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार के कारोबारी सत्र में सपाट बंद होने के साथ हफ्ते की शुरुआत की. सेंसेक्स 61.52 अंक (0.08%) गिरकर 80,364.94 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50, 19.80 अंक (0.08%) की कमजोरी के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ. पूरे दिन बाजार का रुख मिलाजुला रहा.

लार्जकैप और स्मॉलकैप शेयरों में हल्की बिकवाली देखी गई, वहीं मिडकैप शेयरों में खरीदारी का रुझान बना रहा. बाजार में कमजोरी के मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की जबरदस्त निकासी, बिकवाली और आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक को लेकर निवेशकों की सतर्कता थे.

शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 24,728.55 पर तेजी के साथ खुला और बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत 162.31 अंकों की उछाल के साथ 80,588.77 पर हुई. हालांकि दोपहर तक बाजार लाल निशान में फिसल गया.

बीएसई टॉप गेनर्स: Titan, SBI, Eternal, Trent, BEL

बीएसई टॉप लूजर्स: Axis Bank, Maruti, L&T, ICICI Bank, Bharti Airtel

सेक्टोरल प्रदर्शन: निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी फिन सर्विसेज और निफ्टी मिडकैप 100 में तेजी रही, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी कमजोरी के साथ बंद हुए.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)