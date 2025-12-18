हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस‘मुसीबत पीछे छूटी’, हजारों उड़ानें रद्द और संकट के बाद आया इंडिगो के सीईओ का बड़ा बयान

‘मुसीबत पीछे छूटी’, हजारों उड़ानें रद्द और संकट के बाद आया इंडिगो के सीईओ का बड़ा बयान

इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कर्मचारियों को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि शुरुआती झटकों के बाद अब कंपनी धीरे-धीरे स्थिरता की ओर लौट रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

IndiGo Crisis: घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो में हाल ही में हुए बड़े परिचालन व्यवधानों के बाद अब प्रबंधन का फोकस हालात को संभालने के साथ-साथ कंपनी को दोबारा मजबूती देने पर है. इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कर्मचारियों को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि शुरुआती झटकों के बाद अब कंपनी धीरे-धीरे स्थिरता की ओर लौट रही है. साथ ही, अगला कदम मूल कारणों की गहन समीक्षा कर भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आने देने का है.

झटके के बाद उबर रही इंडिगो

उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को परिचालन में स्थिरता आने के बाद इंडिगो ने अपना नेटवर्क फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और अब रोजाना करीब 2,200 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है. एल्बर्स के मुताबिक, कंपनी की प्राथमिकता तीन अहम बिंदुओं पर केंद्रित है- इंडिगो को और सशक्त बनाना, हालिया संकट के मूल कारणों का स्वतंत्र विश्लेषण कराना और उसके बाद एक मजबूत वापसी सुनिश्चित करना.

इसी दिशा में निदेशक मंडल ने एक बाहरी विमानन विशेषज्ञ की नियुक्ति की है, जो पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करेगा. सीईओ ने यह भी कहा कि वे खुद नेतृत्व टीम के साथ विभिन्न ठिकानों पर जाएंगे और उन कर्मचारियों से सीधे संवाद करेंगे, जिन्होंने संकट के दौरान जमीनी स्तर पर काम किया और भारी दबाव का सामना किया.

स्टाफ को सीईओ का संदेश

गौरतलब है कि पायलटों के ड्यूटी समय और विश्राम से जुड़े नए नियमों को समय पर लागू न कर पाने और कर्मचारियों की कमी के चलते 1 से 9 दिसंबर के बीच इंडिगो को हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी.

इस मामले की जांच के लिए डीजीसीए की एक समिति भी बनाई गई है, जबकि सरकार ने एहतियातन इंडिगो के मौजूदा शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी है. कुल मिलाकर, इंडिगो प्रबंधन का दावा है कि संकट से सबक लेकर कंपनी परिचालन दक्षता, मानव संसाधन प्रबंधन और नियामकीय अनुपालन को और मजबूत करेगी, ताकि भविष्य में यात्रियों का भरोसा दोबारा पूरी तरह कायम किया जा सके.

ये भी पढ़ें: RBI दखल के बाद रुपये पर दबाव में कमी, रिकॉर्ड लो के बाद की वापसी, जानें डॉलर के मुकाबले कितना मजबूत

Published at : 18 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
INDIGO IndiGo Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
पंजाब
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
पंजाब
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget