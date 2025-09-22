हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसगिरकर संभला अडानी ग्रुप का यह शेयर, फिर लगाई इतनी लंबी छलांग की कीमत 52- हफ्ते के लेवल के पार

गिरकर संभला अडानी ग्रुप का यह शेयर, फिर लगाई इतनी लंबी छलांग की कीमत 52- हफ्ते के लेवल के पार

Adani Power Share: कंपनी ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्पिल्ट का ऐलान किया है. यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू का हर शेयर अब 2 रुपये के पांच शेयरों में बंट जाएगा. इसके लिए आज 22 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Sep 2025 12:59 PM (IST)

Adani Power Share: अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. सबसे ज्यादा उछाल अडानी पावर के स्टॉक में आया है. पहले शुरुआती कारोबार में इसके शेयर शुक्रवार को अपने बंद भाव 709.05 रुपये से 80 परसेंट गिर गए. कंपनी ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्पिल्ट का ऐलान किया है. यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू का हर शेयर अब 2 रुपये के पांच शेयरों में बंट जाएगा. इसके बाद शेयरों की कीमत 141.81 रुपये पर एडजस्ट किए गए. भले ही हर शेयर की कीमत घट जाए, लेकिन चूंकि निवेशकों के पास एक शेयर की जगह पांच शेयर होंगे इसलिए उसके कुल निवेश मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा.

ओपेनिंग के बाद शेयर हुए धड़ाम 

इस तरह से शेयर की ओपनिंग 148.20  रुपये पर हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद यह 147.30 रुपये तक गिर गया. दरअसल, स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की अधिक संख्या को देखते हुए ये सेटल किए गए, जिससे शेयरों में 80 परसेंट की भारी गिरावट देखी गई. हालांकि, इसका कंपनी के मार्केट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा. 

इसके बाद शेयर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 20 परसेंट उछलकर अपने 52- हफ्ते के हाई लेवल 168.80 रुपये को भी पार कर 170.20 रुपये तक पहुंच गया. बता दें कि स्टॉक स्पिल्ट के लिए आज 19 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था. स्टॉक स्पिल्ट का लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, जिनके पास शुक्रवार को कारोबारी सेशन तक डीमैट अकाउंट में अडानी पावर के शेयर थे. मान लीजिए कि अगर शुक्रवार तक किसी के पास अडानी पावर के 100 शेयर थे, तो 1:5 के अनुपात में स्टॉक स्पिल्ट के बाद अब उनके पास कंपनी के 500 शेयर होंगे. हालांकि, निवेश का वैल्यू उतना ही रहेगा सिर्फ प्रति शेयर की कीमत कम हो जाएगी.

अडानी पावर के शेयरों ने दिया शानदार रिटर्न 

स्टॉक स्प्लिट होने के चलते यह बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा. शेयर की कीमत कम होने से निवेशक छोटे-छोटे हिस्सों में इसमें निवेश कर पाएंगे, जिससे शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ेगी. अडानी पावर के शेयर ने बीते 6 महीने में 50 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. जबकि दो साल में इसने 100 परसेंटतक अपने निवेशकों का मुनाफा कराया है. अडानी पावर के शेयर ने बीते पांच सालों में 1700 परसेंट तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है इसलिए बाजार में इसे लेकर लगातार उत्साह बना हुआ है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

नवरात्रि में खरीदो यह स्टॉक, कराएगा दमदार मुनाफा, ब्रोकरेज ने क्यों दी यह सलाह? 

Published at : 22 Sep 2025 12:48 PM (IST)
