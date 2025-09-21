हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसनवरात्रि में खरीदो यह स्टॉक, कराएगा दमदार मुनाफा, ब्रोकरेज ने क्यों दी यह सलाह?

नवरात्रि में खरीदो यह स्टॉक, कराएगा दमदार मुनाफा, ब्रोकरेज ने क्यों दी यह सलाह?

Navratri Top Pick: ब्रोकरेज ने कहा कि फिलहाल यह स्टॉल 150 रुपये के सपोर्ट जोन के  ऊपर बना हुआ है. यह एक ऐसा लेवल है, जो यह बताता है कि इस पर बिकवाली का दबाव कम हो गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Sep 2025 11:12 AM (IST)

Navratri Top Pick: नवरात्रि का त्योहार सोमवार से शुरू हो रहा है. इस दौरान इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. यह अनुमान ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूश्नल इक्विटीज का है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि नवरात्रि के समय में यह स्टॉक अपने निवेशकों को दमदार मुनाफा करा सकता है. ब्रोकरेज ने बताया कि IREDA लंबे समय से चले आ रहे कंसोलिडेशन के दौर से बाहर आ गया है और मौजूदा समय में 160.10 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है. ऐसे में इसमें आगे और तेजी के संकेत मिल रहे हैं. 

क्यों निवेशकों को है स्टॉक पर भरोसा?

चॉइस ने कहा कि विश्लेषकों ने पाया कि फिलहाल यह स्टॉल 150 रुपये के सपोर्ट जोन के  ऊपर बना हुआ है. यह एक ऐसा लेवल है, जो यह बताता है कि इस पर बिकवाली का दबाव कम हो गया है और नए सिरे से निवेश हो रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह 160 रुपये के ऊपर बना रहता है और 166 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल को निर्णायक रूप से पार कर जाता है, तो आने वाले समय में यह 186-200 रुपये के रेंज में कारोबार कर सकता है. इरेडा के शेयर का 52-हफ्ते का हाई लेवल 239.95 रुपये है, जबकि लो लेवल 137 रुपये है. 

ओवरसोल्ड जोन से बाहर आया स्टॉक

ब्रोकरेज ने कहा, "फिलहाल शेयर अपने 20-दिवसीय, 50-दिवसीय और 100-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो शॉर्ट से मिडियम टर्म में इसकी मजबूती को दर्शाता है." वीकली चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) भी ओवरसोल्ड जोन से उबरकर 41.90 पर आ गया है, जो आगे और तेजी की संभावना का संकेत देता है. इन्हीं सब बातों के आधार पर, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 160.10 रुपये पर शेयर को खरीदने की सलाह दी है. वहीं, 156 रुपये तक की गिरावट पर इसे और बढ़ाने की भी सलाह दी है. ब्रोकरेज की इस सलाह के बाद रिन्यूऐबल एनर्जी से जुड़े शेयरों पर नजर रखने वाले निवेशकों की नजर में यह स्टॉक है. 

जून तिमाही में कंपनी के नतीजे

कारोबारी साल 2025-26 की तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 परसेंट गिरकर 247 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि 2024-25  की समान तिमाही वाले अवधि में इरेडा ने 384 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. हालांकि, कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू  2024-25 के 1510 करोड़ रुपये के मुकाबले 2025-26 की जून तिमाही में 1947 करोड़ रुपये रहा. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 21 Sep 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Business News IREDA Indian Renewable Energy Development Agency IREDA Share IREDA Target Price
