Adani Navi Mumbai Airport: अडानी ग्रुप का बनाया गया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) 25 दिसंबर से कमर्शियल उड़ानों के लिए तैयार है. इस दिन से एयरपोर्ट में फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई पर बेस्ड एक डिजिटल-फर्स्ट पैसेंजर कम्युनिकेशन सिस्टम भी शुरू होगा.

सूत्रों के मुताबिक, एयरपोर्ट के वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले पैसेंजर्स को Adani OneApp के जरिए रियल-टाइम अपडेट मिलेंगे, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा और टर्मिनल पर जरूरी जगहों पर यात्रियों को गाइड करेगा.

Adani OneApp इस तरह से पैसेंजर्स की करेगा मदद

वाई-फाई वाला यह ऐप पैसेंजर्स के मोबाइल फोन पर सीधे फ्लाइट स्टेटस अलर्ट, बोर्डिंग गेट की जानकारी, शेड्यूल और दूसरी ऑपरेशनल नोटिफिकेशन समय पर देता रहा. इस पहल का मकसद फिजिकल इन्फॉर्मेशन काउंटर और स्टैटिक डिस्प्ले बोर्ड पर निर्भरता कम करना है, साथ ही पर्सनलाइज़्ड, समय पर अपडेट देना है.

Adani OneApp फूड और बेवरेज आउटलेट, रिटेल स्टोर, लाउंज और दूसरी टर्मिनल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी देगा, जिससे यात्री एयरपोर्ट पर अपने समय को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे.

BSNL के साथ कंपनी ने की पार्टनरशिप

NMIAL टर्मिनल पर पैसेंजर्स 10 Mbps तक की फ्री वाई-फाई स्पीड से इंटरनेट चला सकेंगे. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क पीक ट्रैफिक के दौरान भी हाई थ्रूपुट और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मैसेजिंग, डिजिटल पेमेंट, ऐप-बेस्ड कैब बुकिंग, ईमेल, स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल को सपोर्ट करेगा.

अपने कनेक्टिविटी प्लान के तहत, NMIAL ने एयरपोर्ट पर मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने के लिए सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ पार्टनरशिप की है. यह करार सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत की गई है, जिसमें BSNL C-DoT, तेजस नेटवर्क्स और TCS के डेवलप किए गए स्वदेशी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

अभी एयरपोर्ट की कितनी है पैसेंजर कैपेसिटी?

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) में अडानी ग्रुप की 74 परसेंट की हिस्सेदारी है. इसे बनाने में अब तक 19,650 करोड़ रुपये का खर्च आया है. पहले फेज में इसमें सालाना 20 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने की कैपेसिटी होगी, जिससे आगे आने वाले समय में 90 मिलियन पैसेंजर्स तक बढ़ाने का प्लान है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए भी डिजाइन किया गया है. इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी. न केवल मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

