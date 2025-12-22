हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस2 बाद बाद शुरू होने जा रहा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर्स को Adani OneApp से मिलेंगे जरूरी अपडेट्स

2 बाद बाद शुरू होने जा रहा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर्स को Adani OneApp से मिलेंगे जरूरी अपडेट्स

Adani Navi Mumbai Airport: , एयरपोर्ट के वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले पैसेंजर्स को Adani OneApp के जरिए रियल-टाइम अपडेट मिलेंगे, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Dec 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Navi Mumbai Airport: अडानी ग्रुप का बनाया गया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) 25 दिसंबर से कमर्शियल उड़ानों के लिए तैयार है. इस दिन से एयरपोर्ट में फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई पर बेस्ड  एक डिजिटल-फर्स्ट पैसेंजर कम्युनिकेशन सिस्टम भी शुरू होगा.

सूत्रों के मुताबिक, एयरपोर्ट के वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले पैसेंजर्स को Adani OneApp के जरिए रियल-टाइम अपडेट मिलेंगे, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा और टर्मिनल पर जरूरी जगहों पर यात्रियों को गाइड करेगा.

Adani OneApp इस तरह से पैसेंजर्स की करेगा मदद

वाई-फाई वाला यह ऐप पैसेंजर्स के मोबाइल फोन पर सीधे फ्लाइट स्टेटस अलर्ट, बोर्डिंग गेट की जानकारी, शेड्यूल और दूसरी ऑपरेशनल नोटिफिकेशन समय पर देता रहा. इस पहल का मकसद फिजिकल इन्फॉर्मेशन काउंटर और स्टैटिक डिस्प्ले बोर्ड पर निर्भरता कम करना है, साथ ही पर्सनलाइज़्ड, समय पर अपडेट देना है.

Adani OneApp फूड और बेवरेज आउटलेट, रिटेल स्टोर, लाउंज और दूसरी टर्मिनल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी देगा, जिससे यात्री एयरपोर्ट पर अपने समय को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे. 

BSNL के साथ कंपनी ने की पार्टनरशिप

NMIAL टर्मिनल पर पैसेंजर्स 10 Mbps तक की फ्री वाई-फाई स्पीड से इंटरनेट चला सकेंगे. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क पीक ट्रैफिक के दौरान भी हाई थ्रूपुट और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मैसेजिंग, डिजिटल पेमेंट, ऐप-बेस्ड कैब बुकिंग, ईमेल, स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल को सपोर्ट करेगा.

अपने कनेक्टिविटी प्लान के तहत, NMIAL ने एयरपोर्ट पर मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने के लिए सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ पार्टनरशिप की है. यह करार सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत की गई है, जिसमें BSNL C-DoT, तेजस नेटवर्क्स और TCS के डेवलप किए गए स्वदेशी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है. 

अभी एयरपोर्ट की कितनी है पैसेंजर कैपेसिटी? 

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) में अडानी ग्रुप की 74 परसेंट की हिस्सेदारी है. इसे बनाने में अब तक 19,650 करोड़ रुपये का खर्च आया है. पहले फेज में इसमें सालाना 20 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने की कैपेसिटी होगी, जिससे आगे आने वाले समय में 90 मिलियन पैसेंजर्स तक बढ़ाने का प्लान है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए भी डिजाइन किया गया है. इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी. न केवल मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. 

 

ये भी पढ़ें:

Explained: न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलेंगे नए रास्ते, जानें शांति बिल से कैसे पहुंचेगा फायदा? 

Published at : 22 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Tags :
Navi Mumbai Airport Adani Navi Mumbai Airport Mumbai New Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

UP Vidhansabha Session: सदन में 'नमूने' पर क्लेश !, Yogi- Akhilesh में जुबानी जंग
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
राजस्थान
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को छात्राओं ने बता दिया ‘रील स्टार’, ABVP के 2 छात्र नेता गिरफ्तार, थाने पर धरना प्रदर्शन
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को छात्राओं ने बता दिया ‘रील स्टार’, ABVP के 2 छात्र नेता गिरफ्तार, थाने पर धरना प्रदर्शन
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget