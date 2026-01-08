हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में रीजनल जेट बनाने की बड़ी तैयारी, अडानी ग्रुप ने की ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ पार्टनरशिप

भारत में रीजनल जेट बनाने की बड़ी तैयारी, अडानी ग्रुप ने की ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ पार्टनरशिप

Adani Group:

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Group: गौतम अडानी की अगुवाई वाली कंपनी अडानी एयरोस्पेस अब भारत में बड़े पैमाने पर रीजनल जेट बनाने की तैयारी में जुट गई है. इसके चलते कंपनी ने ब्राजील की एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर (Embraer) के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है. ये जेट छोटी से मध्यम दूरी के रूट पर चलते हैं और इनमें 70 से 146 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है. अडानी ग्रुप के उठाए गए इस कदम के साथ भारत जल्द ही उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास कमर्शियल फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट के लिए फाइनल असेंबली लाइन (FAL) है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने अडानी एयरोस्पेस ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ FAL के लिए एक MoU साइन किया, जो एविएशन सेक्टर में PM मोदी के मेक-इन-इंडिया प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा बूस्ट है. प्रस्तावित FAL के लिए साइट और इन्वेस्टमेंट जैसी डिटेल्स और यह कब चालू होगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है. इस महीने के आखिर में हैदराबाद एयर शो में एक औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है.

क्या होता है रीजनल जेट? 

रीजनल जेट का इस्तेमाल पर आमतौर पर छोटे शहरों को बड़े हवाई अड्डों से जोड़ने के लिए किया जाता है. अडानी ग्रुप और एम्ब्रेयर के साथ-साथ HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) और NAL (नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज) भी स्वेदशी विमान (RTA-70) पर काम कर रहे हैं. भारत अपने एविएशन सेक्टर को और मजबूत बनाना चाहता है इसलिए रीजनल जेट बनाने पर जोर दे रहा है क्योंकि देश के एविशन सेक्टर का दायरा बढ़ रहा है और छोटे शहरों में भी अब हवाई यात्रा की मांग बढ़ने लगी है. लोकल लेवल पर रीजनल जेट बनाए जाएंगे, तो इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. 

इंजन MRO पर भी नजर

अडानी ग्रुप ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि उसका प्लान आने वाले समय में इंजन MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) और पैसेंजर एयरक्राफ्ट-टू-फ्रेटर (P2F) कन्वर्जन बिजनेस में उतरने का है. अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) के डायरेक्टर जीत अडानी ने पिछले हफ्ते एक बातचीत के दौरान PTI को बताया, "हमने दोनों (एविएशन) को अलग कर दिया है. एक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा एयरक्राफ्ट सर्विसेज बिज़नेस है. इसमें ड्यूल यूज, डिफेंस और सिविलियन यूज शामिल हो सकते हैं इसलिए इंडामेर और एयर वर्क्स (MROs) के बीच हम अब प्लेटफॉर्म को एक सिंगल बड़ी MRO कंपनी में मिला रहे हैं."

 

ये भी पढ़ें:

नए साल का बड़ा सरकारी IPO! ग्रे मार्केट में शेयर भर रहे उड़ान, क्या लिस्टिंग पर मिलेगा तगड़ा मुनाफा?

Published at : 08 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Adani Group Brazil Embraer Regional Jet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
अमेरिका की धमकी पर गुस्से में ईरान के आर्मी चीफ हातमी, चेतावनी देते हुए बोले- 'हाथ काट देंगे...'
अमेरिका की धमकी पर गुस्से में ईरान के आर्मी चीफ हातमी, चेतावनी देते हुए बोले- 'हाथ काट देंगे...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida के Delta 1 में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई बीमार, प्रशासन पर लगा नजरअंदाजी का आरोप
Sansani:दिल्ली में 'पत्थरबाज' गुंडों का कोहराम! | Crime
Delhi Bulldozer Action: Delhi Police को Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट में गली-गली दिखे पत्थर के निशान! । Faiz-E-Ilahi । Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
अमेरिका की धमकी पर गुस्से में ईरान के आर्मी चीफ हातमी, चेतावनी देते हुए बोले- 'हाथ काट देंगे...'
अमेरिका की धमकी पर गुस्से में ईरान के आर्मी चीफ हातमी, चेतावनी देते हुए बोले- 'हाथ काट देंगे...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
भोजपुरी सिनेमा
'अरे स्टारडम है, हीरो है..', पवन सिंह की तीसरी शादी की खबरों पर बोले एक्टर के चाचा धर्मेंद्र सिंह
पवन सिंह की तीसरी शादी की खबरों पर बोले एक्टर के चाचा धर्मेंद्र सिंह
यूटिलिटी
बिहार की तरह असम में भी महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें अप्लाई करने का प्रोसेस
बिहार की तरह असम में भी महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें अप्लाई करने का प्रोसेस
शिक्षा
आज अप्लाई करना भूले तो नहीं मिलेगी यह सरकारी फेलोशिप, पूरे देश से चुने जाएंगे सिर्फ 12 युवा
आज अप्लाई करना भूले तो नहीं मिलेगी यह सरकारी फेलोशिप, पूरे देश से चुने जाएंगे सिर्फ 12 युवा
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget