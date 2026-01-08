नए साल का बड़ा सरकारी IPO! ग्रे मार्केट में शेयर भर रहे उड़ान, क्या लिस्टिंग पर मिलेगा तगड़ा मुनाफा?
नए साल 2026 में शेयर बाजार में एक सरकारी कंपनी का आईपीओ आ रहा है. कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) जल्द ही बाजार में कदम रखने जा रही है.
Bharat Coking Coal IPO 2026: नए साल 2026 में शेयर बाजार में एक सरकारी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) आ रहा है. कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) जल्द ही बाजार में कदम रखने जा रही है. कंपनी आईपीओ 9 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.
कंपनी के शेयरों की ग्रे मार्केट में प्रदर्शन की बात करें तो, यह निवेशकों के लिए अच्छा संकेत दे रही है. ग्रे मार्केट में यह इश्यू करीब 11.4 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर ट्रेड करता नजर आ रहा है. आइए जानते हैं, प्राइस बैंड से लेकर अन्य जानकारियां....
आईपीओ साइज और प्राइस बैंड
कंपनी की ओर से आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. निवेशकों को कम से कम 600 शेयरों पर दांव लगाना होगा. यानी कि रिटेल निवेशकों को कंपनी शेयरों के लिए 13,800 रुपये का निवेश करना होगा.
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपने इस आईपीओ से 1,071.11 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी. आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है. कंपनी इसके तहत 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने की योजना बना रही है.
ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों का हाल
ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, जीएमपी मजबूत स्थिति दिखा रहा है. पिछले दो दिनों से कंपनी शेयर करीब 11.5 रुपये के आसपास स्थिर बने हुए है. यह कंपनी के तय प्राइस बैंड से करीब 50 फीसदी प्रीमियम की ओर इशारा कर रहा है. ग्रे मार्केट में शेयरों की चाल से निवेशकों के बीच उत्साह देखने को मिल सकता है.
क्या करती है कंपनी?
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की स्थापना साल 1972 में हुई थी. कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, जो पूरे देश में कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए जानी जाती है. कंपनी मुख्य रूप से कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल इत्यादि के खनन का काम करती है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
