ICICI Bank ने ट्रांजैक्शन्स पर बढ़ाया चार्ज, 3 बार फ्री, फिर 4 रुपए प्रति हजार

अगर आपका ICICI Bank में सेविंग अकाउंट है और आप बैंक जाकर बार-बार कैश जमा करते हैं या निकालते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ कैश ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज में बदलाव करने का फैसला किया है. नए नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे.

बैंक के ग्राहकों को हर महीने कैश जमा करने और निकालने के लिए पहले की तरह तीन-तीन फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे. लेकिन अगर आप तय फ्री लिमिट से ज्यादा कैश का लेनदेन करते हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है. कैश ट्रांजैक्शन पर लगने वाला चार्ज 1,000 रुपए पर 3.50 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया गया है. ये चार्ज तभी लागू होगा, जब महीने की तय फ्री लिमिट पार हो जाएगी.

1 दिसंबर से क्या बदलने वाला है?

ICICI Bank ने सेविंग अकाउंट के कुछ कैश ट्रांजैक्शन के चार्ज में बदलाव की जानकारी ग्राहकों को ईमेल के जरिए दी है. नए नियमों में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या नहीं बदली गई है, लेकिन तय रकम से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर लगने वाला चार्ज बढ़ जाएगा.

कैश ट्रांजैक्शन नए नियम हर महीने फ्री कैश डिपॉजिट 3 ट्रांजैक्शन हर महीने फ्री कैश विड्रॉल 3 ट्रांजैक्शन कैश जमा करने की फ्री लिमिट 1 लाख प्रति माह कैश निकालने की फ्री लिमिट 1 लाख प्रति माह पहले का चार्ज 1,000 पर 3.50 रुपए नया चार्ज 1,000 पर 4 रुपए या 150 रुपए, जो ज्यादा हो

3 बार के बाद कितना देना होगा चार्ज?

मान लीजिए आप हर महीने बैंक में कैश जमा करने जाते हैं. अगर आप तय फ्री लिमिट के अंदर रहते हैं, तो आपको इन ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. लेकिन अगर महीने में कैश जमा करने की रकम 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो बाकि के रकम के हिसाब से चार्ज लगेगा. नए नियम के तहत बैंक 1,000 रुपए पर 4 रुपए या 50 रुपए, दोनों में से जो रकम ज्यादा होगी, वही वसूल करेगा.

जैसे, अगर महीने में कैश जमा करने की कुल रकम 1.01 लाख है, तो 150 रुपए का चार्ज लगेगा. वहीं, अगर रकम 1.38 लाख है, तो 1,000 रुपए पर सिर्फ 4 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर चार्ज 152 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा.

3 बार से ज्यादा कैश जमा किया तो?

अगर आप महीने में तीन से ज्यादा बार कैश जमा करते हैं या तीन से ज्यादा बार कैश निकालते हैं, तो ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज लागू हो सकता है. दूसरी तरफ, महीने में कैश की कुल रकम 1 लाख से ऊपर जाने पर रकम के हिसाब से अलग चार्ज का नियम है.

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