हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: बढ़ने वाली है सैलरी! क्या 186 परसेंट तक मिलेगी हाइक? देखें पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: बढ़ने वाली है सैलरी! क्या 186 परसेंट तक मिलेगी हाइक? देखें पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 6 महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई थी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं. इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग के अब से लगभग 20 महीने बाद लागू होने की संभावना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 27 Mar 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को पहले ही मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकार ने नए  CPC का भी गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. आयोग द्वारा की गई सिफारिशें लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होंगी. 

जनवरी 2025 में हुआ था ऐलान 

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में संशोधन की समीक्षा करने और उनकी सिफ़ारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें CPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस बीच, IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को नए वेतन आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है. सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को वेतन आयोग का सदस्य-सचिव नियुक्त किया है. 

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 6 महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई थी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं. अगर हम उसी समय-सीमा को आधार मानें, तो 8वां वेतन आयोग अब से लगभग 20 महीने बाद लागू होने की संभावना है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 8वें वेतन आयोग के प्रावधानों के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. सरकार ने कहा था, "आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल के बाद लागू की जाती हैं. इस चलन को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य तौर पर 1 जनवरी, 2026 से अपेक्षित होगा."

अभी कितनी मिलती है सैलरी?

अभी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है. उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम मूल पेंशन 9000 रुपये मिलती है. वहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपये है, जबकि कैबिनेट सचिव और अन्य जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को हर महीने 2,50,000 रुपये मिलते हैं. 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट 2.57 तय किया गया था इसके अलावा, DA/DR अभी 58 परसेंट है. 

कितनी मिलेगी हाइक?

एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकती है. सातवें वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. अगर सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 परसेंट तय करती है, तो- 18000*2.86= 514801. इससे पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर सीधे 514801 रुपये हो जाएगी. यानी कि मूल वेतन में 186 परसेंट की भारी बढ़ोतरी हो सकती है. 

हालांकि, सरकार ने अभी तक 2.86 फिटमेंट फैक्टर या 186 परसेंट की सैलरी हाइक पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. यूनियनों की मांग फिटमेंट फैक्टर 3 पर रखने की है. अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 54000 तक जा सकता है.

ये भी पढ़ें:

पैन कार्ड और ITR से लेकर मील कार्ड तक… एक अप्रैल से लागू हो रहे नए इनकम टैक्स रूल्स, जरुर जानें ये नियम 

Published at : 27 Mar 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission 8th Pay Commission News 8th Pay Commission Salary Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8th Pay Commission: बढ़ने वाली है सैलरी! क्या 186 परसेंट तक मिलेगी हाइक? देखें पूरा कैलकुलेशन
बढ़ने वाली है सैलरी! क्या 186 परसेंट तक मिलेगी हाइक? देखें पूरा कैलकुलेशन
बिजनेस
पैन कार्ड और ITR से लेकर मील कार्ड तक… एक अप्रैल से लागू हो रहे नए इनकम टैक्स रूल्स, जरुर जानें ये नियम
पैन कार्ड और ITR से लेकर मील कार्ड तक… एक अप्रैल से लागू हो रहे नए इनकम टैक्स रूल्स, जरुर जानें ये नियम
बिजनेस
मिडिल ईस्ट विवाद कहीं बिगाड़ न दे घर का बजट, रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने की जताई गई आशंका
मिडिल ईस्ट विवाद कहीं बिगाड़ न दे घर का बजट, रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने की जताई गई आशंका
बिजनेस
ईरान वॉर के बीच तेल के गहराते संकट को लेकर बड़ी चेतावनी, मई तक चरमरा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी
ईरान वॉर के बीच तेल के गहराते संकट को लेकर बड़ी चेतावनी, मई तक चरमरा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान ने यूरोप को दिखाया आईना, कहा- ग्रीनलैंड पर अमेरिका दिखाता है दबंगई, लेकिन वो होर्मुज...
Live: ईरान ने यूरोप को दिखाया आईना, कहा- ग्रीनलैंड पर अमेरिका दिखाता है दबंगई, लेकिन वो होर्मुज...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jewar Airport: दिल्ली से कैसे पहुंचें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये हैं सबसे आसान रास्ते, जानें पूरा रूट
दिल्ली से कैसे पहुंचें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये हैं सबसे आसान रास्ते, जानें पूरा रूट
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
आईपीएल 2026
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
साउथ सिनेमा
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
हेल्थ
HMPV Symptoms: नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
शिक्षा
UPTET 2026: UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल
UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget