Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom FCPA ने PM को ज्ञापन सौंपा, 8वें वेतन आयोग में संशोधन मांगा.

पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन नियम वैधता अधिनियम रद्द करने की मांग.

BSNL, बैंक पेंशन अपडेट, महंगाई राहत का विलय मांगा.

20% अंतरिम राहत, कम्यूटेशन घटे, CGHS सुधार की मांग.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर देशभर के लाखों पेंशनभोगियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं. इसी कड़ी में 'फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन्स' (FCPA) ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर 11 प्रमुख मांगें रखी हैं.

संगठन का मुख्य आग्रह है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन को आयोग के कार्य-क्षेत्र (Terms of Reference - ToR) में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. ज्ञापन में केंद्र सरकार के साथ-साथ रेलवे, रक्षा,BSNL/MTNL, बैंकिंग क्षेत्र और स्वायत्त संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समान पेंशन लाभ, महंगाई राहत (DR) के विलय और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का जिक्र किया गया है.

किन 11 मांगों का है ज्ञापन में जिक्र?

'फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन्स' (FCPA) द्वारा 25 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए ज्ञापन में शामिल 11 प्रमुख मांगें नीचे दी गई हैं:

पेंशन नियम वैधता अधिनियम 2025 को रद्द करना

एसोसिएशन ने 'वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स एक्ट, 2025' को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है, जिसे 'फाइनेंस एक्ट, 2025' के जरिए लागू किया गया था. उनका तर्क है कि यह कानून पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव पैदा करता है इसलिए इसे हटाकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक डी.एस. नाकरा (D.S. Nakara) फैसले को बरकरार रखा जाए.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली

मांग यह भी है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) तथा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को बंद कर दिया जाए.

8वें वेतन आयोग के नियमों (ToR) में संशोधन

एसोसिएशन चाहती है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के 'संदर्भ की शर्तों' (ToR) में संशोधन करें ताकि इसमें 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके.

उनका तर्क है कि समान रैंक, सेवा अवधि और सेवा शर्तों वाले रिटायर कर्मचारियों के साथ केवल इसलिए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि वे इस तारीख से पहले रिटायर हुए हैं या बाद में.

BSNL और MTNL पेंशनभोगियों की पेंशन में सुधार

एसोसिएशन चाहती है कि BSNL और MTNL में शामिल किए गए कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2017 से पिछली तारीख से लागू किया जाए, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है.

बैंक कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन की मांग

इसमें सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए, RBI की पेंशन संशोधन प्रणाली की तर्ज पर, पेंशन अपडेशन की मांग की गई है, ताकि उनकी पेंशन में समय-समय पर संशोधन किया जा सके. बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पेंशन को अपडेट किया जाए.

स्वायत्त निकायों के पेंशनर्स को लाभ

मांग यह है कि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को 8वें CPC ढांचे के दायरे में लाया जाए और उनके पेंशनभोगियों को भी CGHS चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ठीक उसी तरह जैसे ये सुविधाएं केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को मिलती हैं.

50% DA/DR का मूल वेतन और पेंशन में विलय

एसोसिएशन चाहती है कि 8वें CPC की सिफारिशें लागू होने तक, एक अस्थायी उपाय के तौर पर महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का 50% हिस्सा मूल वेतन और पेंशन में जोड़ दिया जाए.

20% अंतरिम राहत की मांग

यह भी मांग है कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को, 8वें CPC के तहत अगली पेंशन समीक्षा होने तक, मौजूदा पेंशन का कम से कम 20% अतिरिक्त राहत के रूप में दिया जाए.

कम्युटेशन बहाली की अवधि घटाना

पेंशन कम्यूटेशन के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन में कटौती के बदले अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

फिलहाल, कम्यूट की गई राशि 15 साल बाद बहाल कर दी जाती है. एसोसिएशन चाहती है कि इस अवधि को घटाकर 10 साल और 8 महीने कर दिया जाए. उनका तर्क है कि इस समय-सीमा के भीतर पेंशन में की गई कटौती के जरिए वह राशि वसूल हो जाती है.

CGHS सुविधाओं में सुधार और मेडिकल अलाउंस में इजाफा

हर जिले में कम से कम एक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोला जाए, अस्पतालों का पैनल बढ़ाया जाए और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) में वृद्धि की जाए.

पेंशन में समानता

सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव समाप्त करते हुए समान रैंक और सेवा अवधि वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समान पेंशन सुनिश्चित की जाए.

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