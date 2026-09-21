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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: पुराने पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी या नहीं? REWA ने PM से लगाई गुहार

8th Pay Commission: पुराने पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी या नहीं? REWA ने PM से लगाई गुहार

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर्मचारियों से पेंशनर्स तक सबको है. इसी बीच पुराने पेंशनर्स को इस बात की चिंता है कि उनकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Sep 2026 03:56 PM (IST)
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8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों को भी बड़ी ही बेसब्री के साथ है. इसी बीच पुराने पेंशनर्स को इस बात की भी चिंता है कि उनकी पेंशन बढ़ेगी भी या नहीं. इसी के चलते पेंशनभोगी संगठन REWA (रिटायर्ड एम्प्लॉयीज वेलफेयर एसोसिएशन) ने पीएम मोदी से इसे लेकर गुहार लगाई है. संगठन ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिखकर अपनी मांगे सामने रखी है.

ये गुहार उन पेंशनभोगियों ने लगाई है जो 1 जनवरी 2026 के पहले रिटयर्ड हुए हैं. एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से 8वें CPC के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) में संशोधन करने के लिए गुहार लगाई है, जिससे कि इन पेंशनभोगियों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जा सके.

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क्या लिखा है पत्र में?
REWA के द्वारा ये पत्र 7 सितंबर 2026 को लिखा गया था, जिसमें उसके जनरल सेक्रेटरी साधु सिंह ने 6.9 मिलियन पेंशनर्स और उनके परिवार की तरफ से चिंता जाहिर की थी. एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें इस बात को लेकर काफी ज्याजा कंफ्यूजन है कि 8वें वेतन आयोग में उन्हें रखा जाएगा या नहीं. यानी कि उनकी पेंशन बढ़ेगी भी या नहीं.

REWA ने जताई चिंता
उन्होंने नवंबर 2025 में जारी 8वें CPC के ToR का हवाला देते हुए लिखा कि, ToR के पॉइंट नंबर 2(e) में ये कहा गया है कि कमीशन कर्मचारियों के लिए NPS/UPS और NPS के दायरे से बाहर की पेंशन और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा. REWA ने ये भी कहा कि इसमें सिर्फ अभी काम कर रहे कर्मचारियों की पेंशन का जिक्र है और पूर्व कर्मचारियों, यानी जो लोग 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए हैं उन पेंशनभोगियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में बदलाव के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं लिखा गया है.

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7वें वेतन आयोग में था जिक्र
इसी के साथ एसोसिएशन ने ये भी दावा किया कि पिछले वेतन आयोगों के ToR में पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन के प्रावधानों का साफ तौर पर जिक्र था. 7वें वेतन आयोग के ToR का जिक्र करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि ToR में पेंशन संशोधन को लेकर स्पष्टता थी. ऐसे में इस बार भी आयोग को स्पष्टता रखना चाहिए, जिससे कि पेंशनभोगियों को और उनके परिवार को भी लाभ मिल सके.

इतना ही नहीं बल्कि REWA ने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि जब तक कोई औपचारिक संशोधन जारी नहीं किया जाता, तब तक सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए या प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए, जिससे कि पेंशनभोगियों के बीच फैली उलझन दूर हो सके. इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को न्याय और मानसिक शांति मिलेगी.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 Sep 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Pensioners 8th Pay Commission
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