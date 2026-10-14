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हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिका ने अपने ही बैंक पर क्यों लगा दिया 1.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना?

अमेरिका ने अपने ही बैंक पर क्यों लगा दिया 1.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना?

अमेरिका ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और 5 अरब डॉलर से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी समय पर नहीं देने के मामले में 1.2 अरब डॉलर का भारी जुर्माना लगाया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Oct 2026 02:37 PM (IST)
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आज की तारीख में बैंक में हर व्यक्ति पैसे जमा करवाता है, ताकि उसके पैसे सेव रहे और जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन और एफडी जैसी सुविधा भी ले सके. लेकिन सोचिए, जिस बैंक में आप अपने पैसे ये सोचकर जमा करवा रहे हैं कि वहां पैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर बैंक ही अपने जरूरी नियमों का ठीक से पालन न करें तो ऐसी स्थिति में मामला गंभीर हो जाता है.

ऐसा ही एक मामला अमेरिका से सामने आया है, यहां बैंक ऑफ अमेरिका पर 1.2 अरब डॉलर का भारी जुर्माना लगाया गया है. ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पर इतना जुर्माना क्यों लगाया गया है?

क्यों लगा जुर्माना?

बैंक पर आरोप है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम रहा और इसके साथ ही बैंक ने नियमों का भी पालन नहीं किया. बैकों को संदिग्ध पैसों के लेनदेन पर नजर रखनी होती है और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो इसकी जानकारी आधिकारियों को देनी होती है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, बैंक 5 अरब डॉलर से ज्यादा के संदिग्ध लेने की जानकारी समय पर नहीं दे पाया.

देश की सुरक्षा और पैसों के लेनदेन पर असर

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई बड़ा बैंक ऐसा करने से चूकता है तो इससे देश की सुरक्षा और पैसों के लेनदेन की व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.  इसके अलावा इस मामले में चीनी मनी लॉड्रिंग नेटवर्क और अमेरिका की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से जुड़े अवैध पैसों के लेनदेन के जोखिमों का भी जिक्र किया गया है. इस मामले में आधिकारियों का आरोप है कि बैंक इन जोखिमों को रोकने और उनसे जुड़ी जानकारी देने में नाकाम रहा है.

किसने लगाया जुर्माना?

अहम सवाल यही है कि बैंक पर जुर्माना किसने लगाया है तो बैंक पर अमेरिकी वित्तीय अपराझ प्रवर्तन नेटवर्क यानी FinCEN ने बैंक पर 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है. अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैंक 1970 में बने सीक्रेसी एक्ट का जानबूझकर उल्लंघन करने की बात को स्वीकार किया है. 

75 करोड़ डॉलर OCC को दिए जाएंगे

बता दें कि जो बैंक पर 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया है, उसमें से 75 करोड़ डॉलर अमेरिकी बैंकिंग नियामक OCC को दिए जाएंगे. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 14 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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