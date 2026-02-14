हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर: 8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति, जानिए कब बढ़ेगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर: 8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति, जानिए कब बढ़ेगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. इसी बीच केंद्र सरकार ने आयोग के काम को तेज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 14 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. करीब 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनधारी नए वेतन का इंतजार कर रहे हैं. 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है. जिसके बाद स्वाभाविक रूप से उम्मीदें 8वें वेतन आयोग से जुड़ गई हैं. 

इसी बीच केंद्र सरकार ने आयोग के काम को तेज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

यह नियुक्ति को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार अब आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की देरी नहीं होने देना चाहती हैं. आइए जानते हैं, किन्हें नया डायरेक्टर बनाया गया हैं.....

8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के तहत भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में डेपुटेशन पर लाया गया है.

इस कदम को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं चाहती हैं.

कब से मिल सकता है वेतन लाभ?

कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि संशोधित वेतन का लाभ आखिर कब से मिलना शुरू होगा. पिछले दिनों इस पर संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अहम जानकारी दी थी. सरकार ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी.

नियमों के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो आयोग की रिपोर्ट साल 2027 के मध्य तक आ सकती है. सिफारिशें आने के बाद ही सरकार आगे की कार्यवाही करेंगी. सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करके इसे पास करती है. ऐसे में वेतन बढ़ोतरी को लेकर अभी पूरी तरह से कोई स्पष्टता नहीं है.   

यह भी पढ़ें: पहली बार ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड? तो जान लें ये 4 जरूरी बातें, नहीं तो बिगड़ सकता है क्रेडिट स्कोर 

Published at : 14 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Latest Update 8th Pay Commission Director Appointment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: 18% Tariff से China पीछे, Exports को मिलेगा Mega Boost | Paisa Live
Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget