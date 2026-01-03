हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 आ गया, लेकिन कब बढ़ेगी सैलरी ? केंद्रीय कर्मचारियों के मन में आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा सवाल

2026 आ गया, लेकिन कब बढ़ेगी सैलरी ? केंद्रीय कर्मचारियों के मन में आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा सवाल

नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है. ऐसे में देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को आठवें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 01:24 PM (IST)
8th Pay Commission: नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है. ऐसे में देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को आठवें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. हर केंद्रीय कर्मचारी की जुबान पर सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं है.

हालांकि, आठवें वेतन आयोग को लेकर वर्ष 2026 में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया हैं. ऐसे में आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है. पिछले ट्रेंड पर नजर डाले तो आयोग के गठन के बाद कुछ समय तो जरूर ही नए वेतन आयोग को लागू होने में लगता है. उम्मीद की जा रही है कि साल 2027 में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती है...

कब तक लागू हो सकती है आयोग की सिफारिशें

पिछले एक साल की गतिविधियों पर नजर डालें तो,  सरकार ने 15 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. हालांकि इसके बाद प्रक्रिया काफी समय तक आगे नहीं बढ़ पाई. करीब 10 महीने बाद, 28 अक्टूबर को इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया. जिसमें आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

अक्टूबर 2025 से अगर हम 18 महीने का समय जोड़ने हैं तो, यह तय समयसीमा जुलाई 2027 होती है. मौजूदा हालात को देखते हुए यही माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन का लाभ 2027 के बीच या फिर 2028 की शुरुआत में मिलने की उम्मीद है.

इस देरी की क्या है वजह?

वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों पर विचार और कैबिनेट की मंजूरी में लगभग 6 महीने और लग जाते हैं. यानी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब दो साल का वक्त निकल जाता है.  

इसी वजह से नई सैलरी का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिलने की उम्मीद की जा सकती है. 

Published at : 03 Jan 2026 01:24 PM (IST)
Embed widget