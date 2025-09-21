GST 2.0: GST 2.0 कल यानी 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है. इससे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और ऑटोमोबाइल समेत कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत लगभग 375 वस्तुओं पर कम जीएसटी दरें लागू हो गई हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने जीएसटी स्लैब को चार (5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट और 28 परसेंट) से बदलकर दो स्लैब (5 परसेंट और 18 परसेंट) वाले स्ट्रक्चर को मंजूरी दी है. साथ ही सिगरेट, तम्बाकू, शराब जैसे कई सिन गुड्स पर 40 परसेंट लगाने की भी बात कही है.

मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म का मकसद आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से नेक्‍स्‍ट जेनरेशन जीएसटी फॉर्म जारी करने का ऐलान किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इकोनॉमी बूस्ट होगी. आइए देखते हैं कि जीएसटी 2.0 के तहत कौन-कौन से सामान सस्ते हो जाएंगे-

ये सामान हो जाएंगे सस्ते

कल से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन के जरूरी सामान और दवाइयों समेत 375 से ज्यादा चीजें आपके लिए सस्ती हो जाएंगी. आए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-

दूध, कॉफी, कंडेंस्ड मिल्क, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, कॉर्नफ्लेक्स, 20 लीटर बोतल में पैक पीने का पानी, सूखे मेवे, फलों का गूदा या फलों का रस, घी, आइसक्रीम, जैम और जेली, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और मीट, और नारियल पानी जैसे खाने-पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी. इनके अलावा, आफ्टर-शेव लोशन, फेस क्रीम, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैंपू, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर, टूथब्रश और टॉयलेट सोप बार की कीमतों में कमी देखी जा सकती है.

इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में एयर कंडीशनर (एसी), डिशवॉशर, टेलीविजन (टीवी) और वॉशिंग मशीन के दाम घटेंगे. आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम होंगी, डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5 परसेंट कर दिया गया है, जिससे कीमतों में भी कमी आ सकती है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पहले ही दवाइयों की दुकानों को जीएसटी रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी एमआरपी बदलकर या कम दर पर दवाइयां बेचने का निर्देश दे चुकी है. फिजिकल और वेल बीइंग सर्विसेज जैसे कि नाई, फिटनेस सेंटर, हेल्थ क्लब, सैलून और योग के लिए भी जीएसटी में कटौती की गई है, जिससे लोगों को फायदा पहुंच सकता है.

सीमेंट पर जीएसटी को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया गया है, जिससे घरों की कीमतें कम होने की संभावना है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. जीएसटी रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को हुआ है, जिसमें सेस सहित टैक्स को 35-50 परसेंट तक घटाकर 40 परसेंट कर दिया गया है. गौरतलब है कि जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद अमूल, एचयूएल, लॉरियल और हिमालया सहित कई कन्ज्यूमर ब्रांड्स अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की. ऑटो ब्रांड्स ने भी 22 सितंबर, 2025 से रेट कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

