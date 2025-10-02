हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस2 अक्टूबर: गुरुवार को शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? जानें BSE और NSE में आज ट्रेडिंग होगी या नहीं?

2 अक्टूबर: गुरुवार को शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? जानें BSE और NSE में आज ट्रेडिंग होगी या नहीं?

Stock Market Holiday: छुट्टियों के चलते यह कारोबारी हफ्ता छोटा रहेगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बीएसई में गुरुवार को स्टॉक, डेरिवेटिव और कमोडिटी सेगमेंट में कोई कारोबार या सेटलमेंट नहीं होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Oct 2025 06:30 AM (IST)
Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार में आज ट्रेडिंग होगी या नहीं, इसे लेकर कुछ निवेशकों में कंफ्यूजन रह सकता है. ऐसे में बता दें कि आज गुरुवार को 2 अक्टूबर के दिन दशहरा और गांधी जयंती के त्योहार के चलते शेयर बाजार बंद रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बीएसई में गुरुवार को स्टॉक, डेरिवेटिव और कमोडिटी सेगमेंट में कोई कारोबार या सेटलमेंट नहीं होगा. छुट्टियों के चलते यह कारोबारी हफ्ता छोटा रहेगा. अब शेयर बाजार सीधे 3 अक्टूबर, शुक्रवार को खुलेगा. 

अक्टूबर में शेयर बाजार की छुट्टियां

अक्टूबर के महीने में दो और छुट्टियां होंगी-  21 अक्टूबर को दिवाली (लक्ष्मी पूजन के दिन) और 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा. अब सवाल यह आता है कि इस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग कितने बजे होगी?

दिवाली के मौके पर NSE पर मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज ने एक सर्कुलर में कहा कि ट्रेडिंग सेशन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा. पिछले साल, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का आयोजन शाम 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच किया गया था. 

क्यों खास है मुहूर्त ट्रेडिंग? 

दिवाली से हिंदू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है. ऐसी मान्यता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के समय में कारोबार करना निवेशकों के लिए शुभ रहता है. इस दौरान नए स्टॉक में निवेश करना या अपने पोर्टफोलियो में नया स्टॉक जोड़ना मुनाफा देने वाला रहता है.  घरेलू शेयर बाजार आम दिनों में सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है. नियमित कारोबारी दिनों में सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक प्री-ओपन सेशन भी होता है. शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है. अक्टूबर के बाद 5 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व के मौके पर शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा. 

Published at : 02 Oct 2025 06:17 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

