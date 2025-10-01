भारत के अमीरों की लिस्ट में अंबानी-अडानी की बादशाहत बरकरार, जानें कौन कितने नंबर पर

Hurun India Rich List 2025: एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में देश के 358 अरबपतियों में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का दबदबा बरकरार है. मुकेश अंबानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 105 अरब डॉलर आंकी गई है.

अमीरों की लिस्ट में अंबानी-अडानी की बादशाहत

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है. चौवालीस वर्षीय रोशनी नादर मल्होत्रा ने पहली बार टॉप-3 में जगह बनाई है और 2.84 लाख करोड़ रुपये के साथ भारत की सबसे अमीर महिला तथा टॉप-1 युवा सदस्य बनी हैं.

इसके अलावा चेन्नई के श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे युवा अरबपति बने हैं और वह एआई स्टार्टअप Perplexity के फाउंडर भी हैं. 70 वर्षीय नीरज बजाज और उनके परिवार की संपत्ति बढ़कर 2.33 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जिससे वे छठे स्थान पर हैं..

लिस्ट में जुड़े नए अरबपति

लिस्ट में नए नामों में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 12,490 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ पहली बार शामिल हुए हैं. वहीं, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा पेटीएम के शेयरों में 124 प्रतिशत की उछाल के बाद फिर से लिस्ट में आए हैं. इसके अलावा, जेप्टो के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा की कंपनी की संपत्ति 5.9 अरब डॉलर आंकी गई है और आदित पालीचा भी युवा अरबपतियों की लिस्ट में नई एंट्री हैं.

इस सूची से स्पष्ट है कि भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और एंटरटेनमेंट सेक्टर का बड़ा योगदान है, जबकि पारंपरिक उद्योगों में भी अंबानी और अडानी की पकड़ मजबूत बनी हुई है.

गौरतलब है कि इस बार हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 1687 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. इनमें 284 नए नाम है. सूची में शामिल लोगों ने औसतन करीब रोजाना 1991 करोड़ रुपये की संपत्ति आर्जित की है. सबसे खास बात है कि मुंबई से 451, दिल्ली में 223 और बेंगलुरू में 116 लोगों को शामिल किया गया है. इनमें 101 महिलाएं हैं.

