Year Ender 2025: साल 2025 भारतीय घरेलू शेयर बाजार के लिए कई मायनों में यादगार रहा. साल भर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स ने इस साल करीब 9 फीसदी तो वहीं निफ्टी में लगभग 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. जो उम्मीद के मुताबिक कम है. इस दौरान बाजार में ऐसे मौके भी आए, जब कुछ चुनिंदा शेयरों ने निवेशकों को तगड़ी कमाई का अवसर दिया.

खास बात यह रही कि कुछ स्टॉक्स ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए मल्टीबैगर रिटर्न दिए. जिससे निवेशकों की मौज हो गई. मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के ऐसे कुछ शेयर जिनकी कीमतों में 1,000 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. आइए जानते हैं उन 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में.....

1. जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स

जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने साल 2025 में अब तक करीब 1535 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न दिया है. इस दौरान कंपनी शेयरों की कीमत 17.83 रुपये से उछलकर 297.55 रुपये तक पहुंच गई है. हाल ही में कंपनी को झारखंड स्थित जमशेदपुर में 109 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. जिससे इसके शेयरों में तेजी दर्ज की जा रही है.

2. कोलैब प्लेटफॉर्म्स

कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी शेयरों ने साल 2025 में निवेशकों को करीब 1,135 प्रतिशत का रिटर्न कमाने का मौका दिया हैं. कंपनी शेयरों के दाम इस दौरान 15.76 रुपये से बढ़कर 190.90 रुपये तक पहुंच गए हैं. नवंबर 2025 में कंपनी ने कोलैब सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई सब्सिडियरी भी शुरू की है.

3. श्री चक्र सीमेंट

श्री चक्र सीमेंट कंपनी के शेयरों ने साल 2025 में अब तक करीब 1,490 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. शेयरों की कीमत 3.3 रुपये से बढ़कर 54.99 तक के स्तर पर पहुंच गई हैं.

4. अरुणिस एडोब लिमिटेड

अरुणिस एडोब लिमिटेड के शेयरों में साल 2025 में अब तक करीब 1,770 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. कंपनी शेयरों की कीमतें 7.61 रुपये से बढ़कर 142 रुपये तक पहुंची है. कंपनी Kalind Limited के नाम से रीब्रांडिंग करने में जुटी हुई है.

5. मार्डिया समयोंग कैपिलरी ट्यूब्स

मार्डिया समयोंग कैपिलरी ट्यूब्स के शेयरों में करीब 1,280 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई है. कंपनी शेयर के भाव 8.35 रुपये से उछलकर 115.20 रुपये के आंकड़े पर पहुंच गए हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

