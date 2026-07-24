डिजिटल युग में विरोध की नई राजनीति: सोशल मीडिया बना लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणक्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति और जन आंदोलनों का स्वरूप तेजी से बदला है. कभी विरोध-प्रदर्शन का असर सड़कों, धरनों और जनसभाओं तक सीमित होता था, लेकिन आज किसी भी आंदोलन की असली लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है. चाहे वह चुनावी अभियान हो, सरकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो या युवाओं का कोई आंदोलन, हर पक्ष सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी (Narrative) स्थापित करना चाहता है.

हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर हुए युवा आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज Facebook, Instagram, X (पहले Twitter), YouTube और WhatsApp केवल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक संवाद और जनमत निर्माण के सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं.

एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 15 वर्षों से मैंने हजारों ब्रांड और सार्वजनिक अभियानों को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है. मेरा अनुभव कहता है कि आज किसी भी संदेश की सफलता केवल उसकी सच्चाई पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे कितनी तेजी, कितनी creativity और कितनी रणनीति के साथ लोगों तक पहुंचाया गया.

आज जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन होता है, उसके कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो, पोस्ट, रील्स और ग्राफिक्स वायरल होने लगते हैं. हर राजनीतिक दल, हर संगठन और हर समर्थक अपने-अपने नजरिए से घटनाओं को प्रस्तुत करता है. यही वजह है कि किसी भी आंदोलन की समानांतर लड़ाई अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलती है.

हाल के युवा आंदोलनों में भी यही देखने को मिला. अलग-अलग राजनीतिक दलों और आंदोलनकारी समूहों ने अपने-अपने एजेंडे के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग किया. किसी ने खुद को युवाओं का सबसे बड़ा समर्थक बताया, किसी ने विरोधियों पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया, तो किसी ने पूरे आंदोलन को राजनीतिक साजिश बताने की कोशिश की. वहीं आंदोलन से जुड़े समूहों ने पारंपरिक मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय सीधे Instagram, YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई.

यही डिजिटल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है. अब किसी भी व्यक्ति या संगठन को अपनी बात रखने के लिए केवल पारंपरिक मीडिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. लेकिन यही ताकत सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि सही जानकारी के साथ-साथ गलत और भ्रामक सूचनाएं भी उसी गति से फैलती हैं.

हाल के दिनों में कई पुराने वीडियो, एडिटेड क्लिप और AI से तैयार किए गए फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए. कुछ वीडियो को दिल्ली के जंतर-मंतर का बताकर साझा किया गया, जबकि वे वास्तविक नहीं थे. इसी तरह भारतीय वायुसेना प्रमुख के नाम से भी AI-जनित फर्जी वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB Fact Check) को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ा कि ये वीडियो भ्रामक और फर्जी हैं. यह घटना बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सूचना की सत्यता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

डिजिटल मार्केटिंग में हम हमेशा कहते हैं कि Content is King, but Credibility is the Kingdom. यदि कंटेंट विश्वसनीय नहीं है, तो उसकी पहुंच चाहे लाखों लोगों तक हो जाए, वह अंततः समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसीलिए किसी भी डिजिटल अभियान की सफलता केवल वायरल होने में नहीं, बल्कि भरोसा जीतने में होती है. एक सफल डिजिटल कैंपेन में सही ऑडियंस की पहचान, डेटा आधारित रणनीति, प्रभावी क्रिएटिव, वीडियो, रील्स, Google Search Campaign, WhatsApp Communication और लगातार Performance Monitoring जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. यही कारण है कि आज छोटे स्थानीय चुनावों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अभियानों तक डिजिटल रणनीति निर्णायक भूमिका निभा रही है.

हालांकि, सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए. यह लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करने का माध्यम बने, यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है. नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे किसी भी वीडियो, पोस्ट या स्क्रीनशॉट पर आंख बंद करके भरोसा न करें. किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों या विश्वसनीय फैक्ट-चेक प्लेटफॉर्म से जरूर करें.

मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति, जन आंदोलन और चुनावी रणनीतियां और अधिक डिजिटल होंगी. लेकिन तकनीक तभी लोकतंत्र को मजबूत करेगी, जब उसके साथ पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा भी जुड़ी होगी. सोशल मीडिया आज लोकतंत्र की नई चौपाल है. इस चौपाल पर हर आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन सबसे अधिक महत्व उसी आवाज का होगा जो तथ्यों, विश्वास और जिम्मेदारी के साथ सामने आए.