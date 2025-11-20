हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yamaha XSR155 और Royal Enfield Hunter 350 में कौन है बेहतर? खरदीने से पहले जानें सबकुछ

Yamaha XSR155 और Royal Enfield Hunter 350 में कौन है बेहतर? खरदीने से पहले जानें सबकुछ

Yamaha XSR155 लॉन्च हो चुकी है और अब इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield Hunter 350 के साथ है. आइए जानें इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिहाज से कौन बेहतर रेट्रो रोडस्टर Bike है.इंजन और परफॉर्मेंस

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Nov 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिलों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी बीच Yamaha Motor India ने अपनी पहली रेट्रो रोडस्टर Yamaha XSR155 को लॉन्च किया है. हालांकि इसमें 155cc का इंजन मिलता है, लेकिन इसकी डिजाइन और राइडिंग स्टाइल सीधे Royal Enfield Hunter 350 को टक्कर देती है. दोनों की खासियत ये है कि ये रेट्रो स्टाइल को मॉडर्न फीचर्स और मिड-रेंज परफॉर्मेंस के साथ जोड़ती हैं, जिसके कारण शहर और हाईवे दोनों जगह इन्हें बेहतर रिस्पांस मिल रहा है. आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hunter 350 में बड़ा और ज्यादा पावरफुल इंजन मिलता है, जो कम रेव्स पर ही मजबूत टॉर्क देता है. इसकी वजह से शहर की ट्रैफिक ड्राइविंग आसान फील होती है. दूसरी तरफ, Yamaha XSR155 का इंजन हाई-रेविंग है, यानी इसे ज्यादा रेव्स पर चलाने से बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है. वहीं, Hunter लो-स्पीड पर भी दमदार रहती है, इस तरह दोनों बाइक्स अपनी-अपनी कैटेगरी में अलग राइडिंग स्टाइल पेश करती हैं.

सस्पेंशन, ब्रेकिंग और राइड क्वालिटी

  • Yamaha XSR155 में मॉडर्न सस्पेंशन सेटअप दिया गया है जिसमें इनवर्टेड फोर्क और लिंक्ड मोनोशॉक शामिल हैं. इससे ये बाइक शहर में स्पोर्टी और स्टेबल राइड एक्सपीरियंस देती है. इसके मुकाबले Royal Enfield Hunter 350 में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, जिनमें 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट दिया गया है. इससे राइडर अपनी राइडिंग स्टाइल के अनुसार सस्पेंशन को ट्यून कर सकता है. दोनों बाइक्स ब्रेकिंग के मामले में बेहतर हैं, लेकिन XSR155 का कम वजन इसे और Active बना देता है.

डाइमेंशन और राइडिंग कम्फर्ट

  • XSR155 का वजन काफी कम है, जिसके कारण यह ट्रैफिक में संभालने में आसान है. इसका 10-लीटर फ्यूल टैंक शहर के हिसाब से काफी है. वहीं Hunter 350 ज्यादा भारी है और इसका लंबा व्हीलबेस हाईवे पर स्टेबल और लंबी दूरी की राइड को बेहतर बनाता है. इसका 13-लीटर टैंक लंबी ट्रिप में काफी काम आता है. अगर आपकी राइडिंग ज्यादातर शहर में है तो XSR155 हल्की लगेगी, जबकि हाईवे और लंबी राइड के लिए Hunter 350 ज्यादा बेहतर विकल्प है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • Yamaha XSR155 में LED कंसोल मिलता है जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल, SMS और ईमेल अलर्ट जैसी फीचर्स मौजूद हैं. Hunter 350 रेट्रो लुक बनाए रखने के लिए एनालॉग स्पीडोमीटर और डिजिटल इंसर्ट के साथ आती है. फीचर्स के मामले में XSR155 ज्यादा मॉडर्न नजर आती है, जबकि Hunter क्लासिक डिजाइन पसंद करने वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

कीमत और वेरिएंट

  • Yamaha XSR155 की कीमत 1.50 लाख रुपये है और यह सिर्फ एक वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके चार कलर ऑप्शन मिलते हैं. Royal Enfield Hunter तीन वेरिएंट-Retro, Dapper और Rebel में उपलब्ध है जिसकी कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख रुपये तक जाती है. Hunter का बेस मॉडल XSR155 से सस्ता है, जबकि इसका टॉप मॉडल XSR155 से थोड़ा महंगा है.

Published at : 20 Nov 2025 05:22 PM (IST)
