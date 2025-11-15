एक्सप्लोरर
Yamaha XSR 155 या KTM 160 Duke: कौन-सी बाइक है ज्यादा Poweful? खरीदने से पहले जान लें डिटेल्स
भारतीय बाजार में XSR 155 और KTM 160 Duke की सीधी टक्कर हो रही है.अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन बेहतर है? आइए जानें कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के लिहाज से कौन-सी बाइक आपके लिए सही है.
Yamaha XSR 155 ने भारतीय टू-व्हीलर बाजार में अपनी लॉन्चिंग के साथ काफी चर्चा में है और इसकी सीधी टक्कर KTM 160 Duke जैसी पावरफुल स्ट्रीटफाइटर बाइक से मानी जा रही है. XSR 155 जहां रेट्रो और मॉडर्न डिजाइन के साथ आती है, वहीं KTM 160 Duke अपने एग्रेसिव लुक और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. दोनों की कीमत, इंजन, फीचर्स और राइड क्वालिटी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके लिए कौन-सी बाइक सही है.
कौन है ज्यादा किफायती?
- कीमत की बात करें तो Yamaha XSR 155 .1.50 लाख की शुरुआती कीमत के साथ एक बजट-फ्रेंडली प्रीमियम बाइक बन जाती है. इसके मुकाबले KTM 160 Duke की कीमत .1.85 लाख है, जो न सिर्फ ज्यादा है बल्कि इसके हाई-परफॉर्मेंस इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रीमियम कैटेगरी में भी आती है. यानी अगर आप कम बजट में स्टाइलिश प्रीमियम बाइक चाहते हैं तो XSR 155 बेहतर विकल्प है, लेकिन स्पोर्टी राइडिंग आपका फोकस है तो Duke ज्यादा बेहतर रहेगी.
कौन है ज्यादा कंफर्टेबल?
- स्पेसिफिकेशन की तुलना करें तो Yamaha XSR 155 अपने 134 किग्रा वजन के कारण काफी हल्की और शहर में आसानी से चलने वाली बाइक है. इसका 160 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और 810 मिमी सीट हाइट इसे हर तरह के राइडर्स के लिए कंफर्टेबल बनाता है. वहीं KTM 160 Duke का वजन 147 किग्रा है और लंबा व्हीलबेस इसे हाईवे पर बेहतरीन स्टेबिलिटी देता है. यानी XSR 155 शहर में बेहतर कंट्रोल देती है, जबकि Duke हाईवे राइडिंग में ज्यादा बहेतर फील होती है.
रेट्रो का charm या मॉडर्न टेक्नोलॉजी?
- Yamaha XSR 155 अपनी रेट्रो LED हेडलाइट, LCD डिस्प्ले, VVA टेक्नोलॉजी और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स के कारण एक क्लासिक लेकिन मॉडर्न फील देती है. इसके डेल्टाबॉक्स फ्रेम की मजबूती राइड को और बेहतर बनाती है. दूसरी ओर KTM 160 Duke पूरी तरह मॉडर्न टेक से भरी हुई है, जिसमें TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सुपरमोटो ABS और ऑफ-रोड ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक उन राइडर्स के लिए है जो टेक्नोलॉजी और स्पोर्टी कैरेक्टर पसंद करते हैं.
इंजन और परफॉर्मेंस
- इंजन के मामले में Yamaha XSR 155 का 155cc इंजन 18.4 PS पावर देता है और लगभग 130 km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच जाता है. वहीं KTM 160 Duke का 164.2cc इंजन 19 PS पावर देता है और तेज एक्सेलरेशन के लिए जाना जाता है, हालांकि इसकी टॉप स्पीड करीब 120 km/h रहती है. यानी Duke में पावर डिलीवरी ज्यादा बेहतर है, जबकि XSR 155 स्मूद और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस देती है. अगर आप एक स्टाइलिश, हल्की, माइलेज-फ्रेंडली और रोजाना शहर में चलाने के लिए कंफर्टेबल बाइक चाहते हैं, तो Yamaha XSR 155 आपके लिए बिल्कुल सही है. लेकिन अगर आप स्पोर्टी राइडिंग, तेज एक्सेलरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बाइक के शौकीन हैं, तो KTM 160 Duke आपको ज्यादा बेहतर लगेगी.
