Yamaha का नया Hybrid Scooter लॉन्च, कम खर्च में देगा 65KM का दमदार माइलेज

यामाहा ने भारत में अपना नया स्कूटर Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2026 लॉन्च कर दिया है, जो अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखता है. कंपनी ने इस स्कूटर को तीन वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें Fascino Drum, Fascino Disc और Fascino S शामिल हैं. इसकी शुरुआती कीमत 76,500 (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट Fascino S की कीमत 95,200 तक जाती है. मिड वेरिएंट Fascino Disc की कीमत 88,000 है. इस कीमत में मिलने वाला यह स्कूटर डिजाइन और फीचर्स के हिसाब से काफी बेहतर विकल्प माना जा रहा है.

नया डिजाइन और स्टाइलिश बदलाव

इस बार Yamaha ने Fascino के डिजाइन में काफी बदलाव किए हैं, जिससे यह स्कूटर पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगता है. खास बात इसका नया टेल सेक्शन है, जिसे पूरी तरह से नया रूप दिया गया है. इसके साथ ही टेल लाइट और इंडिकेटर्स को भी अपडेट किया गया है, जिससे पीछे से देखने पर यह और भी अट्रैक्टिव लगता है. नए ग्राफिक्स भी जोड़े गए हैं, जो स्कूटर को एक फ्रेश और स्मार्ट लुक देते हैं. यह बदलाव खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं.

इंजन और 65 किमी का माइलेज

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid में 125cc का एयर-कूल्ड और फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, जिसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर (SMG) लगा है. यह सिस्टम स्टार्ट और स्टॉप तकनीक के साथ काम करता है, जिससे स्कूटर का माइलेज बढ़ता है और चलाने में स्मूद फील मिलता है. कंपनी के अनुसार यह स्कूटर 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए किफायती बनाता है.

फीचर्स

इस स्कूटर में कई अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर मिलता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है. साथ ही इसमें 21 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है, जिसमें हेलमेट या अन्य सामान आसानी से रखा जा सकता है. यह स्कूटर E20 फ्यूल के साथ भी चलता है, जो भविष्य के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. कुल मिलाकर यह स्कूटर स्टाइल, माइलेज और फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है.

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