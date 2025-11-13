हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yamaha FZ-Rave vs TVS Apache 160: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमत

Yamaha FZ-Rave vs TVS Apache 160: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार? जानें फीचर्स और कीमत

Meta Description: Yamaha FZ-Rave और TVS Apache 160 दोनों ही 150cc सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स हैं. आइए जानें कौन सी बाइक बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस देती है

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के 150cc बाइक सेगमेंट में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. Yamaha ने अपनी नई FZ-Rave लॉन्च की है, जो दमदार डिजाइन और रिफाइंड राइडिंग क्वालिटी के साथ TVS Apache RTR 160 को सीधी चुनौती देती है. दोनों ही बाइक्स युवाओं और शहरी राइडर्स के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. जहां FZ-Rave प्रीमियम लुक और कम्फर्ट पर फोकस करती है, वहीं Apache अपनी परफॉर्मेंस और पावर के लिए जानी जाती है.

Yamaha FZ-Rave

  • Yamaha FZ-Rave का डिजाइन पहले की FZ सीरीज की तरह मस्कुलर और बोल्ड रखा गया है. LED हेडलाइट्स, चौड़ा फ्यूल टैंक और साफ-सुथरा रियर प्रोफाइल इसे एक प्रीमियम अपील देते हैं. यह बाइक दो कलर्स मैट टाइटन और मेटालिक ब्लैक में उपलब्ध है. इसमें 149cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 12 HP की पावर और 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है, जो राइडिंग को स्मूथ और आरामदायक बनाता है. इसकी कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं, माइलेज  48–50 kmpl तक देती है.

TVS Apache RTR 160

  • TVS Apache RTR 160 का डिजाइन स्पोर्टी और एग्रेसिव है, जिसमें रेसिंग ग्राफिक्स, टैंक काउल और सिग्नेचर LED DRL दिए गए हैं. बाइक में 159.7cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 15.82 HP की पावर और 12.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन तेज थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 13 सेकंड में पकड़ लेता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स, डुअल डिस्क ब्रेक्स और सिंगल-चैनल ABS दिया गया है. टेलिस्कोपिक फ्रंट और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन हाई-स्पीड पर भी बेहतरीन Stablity देता है. इसकी कीमत 1.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं, माइलेज  45–47kmpl तक देती है.

फीचर्स और राइडिंग एक्सपीरियंस

  • दोनों बाइक्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिस्क ब्रेक्स जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं. FZ-Rave में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और राइड डेटा एनालिसिस फीचर मिलता है, जबकि Apache में TVS SmartXonnect सिस्टम है, जो कॉल और नोटिफिकेशन अलर्ट दिखाता है. राइडिंग के मामले में FZ-Rave स्मूथ और कम्फर्टेबल फील देती है, जो डेली कम्यूट के लिए बेहतर है. वहीं, Apache RTR 160 स्पोर्टी राइडर्स के लिए परफेक्ट है, जो पावर और परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं.

कौन सी बाइक है बेहतर डील?

  • अगर आप डेली यूज के लिए एक कम्फर्टेबल, फ्यूल-एफिशिएंट और स्टाइलिश बाइक चाहते हैं, तो Yamaha FZ-Rave बेहतरीन विकल्प है. लेकिन अगर आपकी पसंद तेज एक्सेलेरेशन, एग्रेसिव राइडिंग और रेसिंग स्टाइल है, तो TVS Apache RTR 160 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी.

Published at : 13 Nov 2025 02:19 PM (IST)
