नई दिल्ली में रेंज रोवर की क्या है कीमत? EMI पर खरीदने के लिए करनी होगी कितनी डाउन पेमेंट?

Land Rover Range Rover On EMI: लैंड रोवर रेंज रोवर एक दमदार लग्जरी कार है. ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है. रेंज रोवर में 3.0-लीटर LWB ऑटोबायोग्राफी (पेट्रोल) वेरिएंट इसका मोस्ट सेलिंग मॉडल है. लैंड रोवर रेंज रोवर के इस मॉडल की कीमत 2.57 करोड़ रुपये है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करना जरूरी नहीं है, आप लोन लेकर भी ये कार खरीद सकते हैं.

EMI पर कैसे खरीदें रेंज रोवर?

रेंज रोवर के ऑटोबायोग्राफी मॉडल को खरीदने के लिए 2.31 करोड़ रुपये का लोन मिल सकता है. इस लग्जरी कार के लिए आपको 25.67 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद एक तय अमाउंट EMI के तौर पर हर महीने जमा करके आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं. डाउन पेमेंट जमा करने के साथ ही इस गाड़ी की चाबी आपके हाथ में होगी और जितने साल के लिए लोन लिया गया है, तब तक ईएमआई जमा करने तक भी आप कार ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं.

रेंज रोवर खरीदने के लिए अगर चार साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से 48 महीनों तक हर महीने 5.75 लाख रुपये की EMI भरनी होगी.

अगर आप लैंड रोवर की ये कार खरीदने के लिए पांच साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 4.80 लाख रुपये की किस्त बैंक में जमा करनी होगी.

रेंज रोवर के ऑटोबायोग्राफी मॉडल को खरीदने के लिए अगर आप छह साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से 4.16 लाख रुपये की EMI हर महीने भरनी होगी.

अगर यही लोन सात साल के लिए लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से 3.72 लाख रुपये की EMI बनेगी, जो कि 84 महीनों तक हर महीने आपको बैंक में जमा करनी होगी.

रेंज रोवर खरीदने के लिए लोन लेने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

