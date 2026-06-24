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हिंदी न्यूज़ऑटोबिना किसी ड्राइवर के रेस ट्रैक पर दौड़ाई गई Xiaomi की EV, गाड़ी ने बना दिया शानदार रिकॉर्ड

बिना किसी ड्राइवर के रेस ट्रैक पर दौड़ाई गई Xiaomi की EV, गाड़ी ने बना दिया शानदार रिकॉर्ड

Xiaomi Electric Car: कार के अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था, फिर भी उसने सही तरीके से बैलेंस बनाए रखा, स्पीड को कंट्रोल किया और पूरे ट्रैक पर सेफ तरीके से ड्राइव किया.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 24 Jun 2026 03:50 PM (IST)
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ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और कारें अब सिर्फ चलने वाली मशीन नहीं रह गई हैं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होकर खुद फैसले ले सकती हैं. इसी कड़ी में चीन की कंपनी Xiaomi ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया है. Xiaomi की एक इलेक्ट्रिक कार ने रेस ट्रैक पर बिना किसी ड्राइवर के खुद ही शानदार प्रदर्शन किया. इस कार ने तेज रफ्तार में कई लैप पूरे किए और पूरे समय यह पूरी तरह से अपने सिस्टम के भरोसे चलती रही.

सबसे खास बात यह रही कि कार के अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था, फिर भी उसने सही तरीके से बैलेंस बनाए रखा, स्पीड को कंट्रोल किया और पूरे ट्रैक पर सेफ तरीके से ड्राइव किया. यह दिखाता है कि ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है.

कार में किया गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

इस कार में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम, हाई-प्रिसिशन सेंसर और कैमरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. ये सभी तकनीक मिलकर कार को उसके आसपास के वातावरण को समझने, रास्ते की पहचान करने, और सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती हैं. यही वजह है कि यह कार बिना किसी ह्युमन कंट्रोल के रेस ट्रैक पर खुद चल पाई.

रेस ट्रैक जैसी जगह पर कार को चलाना बेहद चुनौती भरा होता है क्योंकि यहां तेज रफ्तार, लगातार मोड़ और स्टेबल कंट्रोल की जरूरत होती है. ऐसे माहौल में बिना ड्राइवर के कार का चलना इस तकनीक की मजबूती को दिखाता है.

आम सड़कों पर भी हो सकता है इस्तेमाल

कंपनी का मानना है कि इस तरह की ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक आने वाले सालों में सिर्फ टेस्टिंग या रेस ट्रैक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धीरे-धीरे आम सड़कों पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है. इससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित बन सकती है, ट्रैफिक हादसों में कमी आ सकती है और लंबे सफर में इंसानी थकान जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है.

इस तकनीक को पूरी तरह से आम लोगों के लिए लागू करने में अभी समय लगेगा. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सुरक्षा से जुड़े नियम, कानूनी मंजूरी और अलग-अलग हालातों में कार की पूरी टेस्टिंग है. हर तरह की सड़क और मौसम में इस तकनीक को पूरी तरह भरोसेमंद बनाना अभी एक बड़ी चुनौती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 24 Jun 2026 03:50 PM (IST)
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