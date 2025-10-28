अब सड़क पर चलते ही चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी, दुनिया का पहला ऐसा मोटरवे तैयार

दुनियाभर में एक के बाद एक नए इनोवेशन हो रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक कल्पना हकीकत बनने जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार तेज रफ्तार हाईवे पर चलते-चलते ही चार्ज हो जाएगी. जी हां, हम सच कह रहे हैं...दरअसल, फ्रांस में दुनिया का पहला ऐसा मोटरवे बन चुका है, जो चलती हुई गाड़ियों को वायरलेस तरीके से चार्ज करता है. ऐसे में सड़कें खुद सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेंगी.

फ्रांस की ओर से दुनिया का पहला ऐसा मोटरवे शुरू किया गया है, जिसमें डायनामिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है. इस टेक्नोलॉजी से चलते-चलते इलेक्ट्रिक वाहन खुद चार्ज हो जाएंगे. ऐसे में अब कार या ट्रक को चार्जिंग स्टेशन पर अब रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

कई संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया प्रोजेक्ट?

पेरिस से लगभग 40 किलोमीटर साउथ-वेस्ट में मौजूद A10 मोटरवे पर इस प्रयोग की शुरुआत की गई है. कई संस्थाओं ने मिलकर Charge As You Drive नामक प्रोजेक्ट तैयार किया है. फ्रांस का A10 मोटरवे 1.5 किलोमीटर लंबा है और सड़क के अंदर कॉइल्स एम्बेड किया गया है. इन कॉइल्स से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चलते समय ही बिजली मिलेगी. टेस्टिंग के दौरान यह टेक्नोलॉजी सफल साबित हुई है. इसमें 300 किलोवॉट से ज्यादा की पीक पावर और औसतन 200 किलोवॉट की एनर्जी ट्रांसफर की क्षमता दिखाई है.

कैसे काम करती है ये तकनीक?

सड़क की सतह के नीचे लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स के ऊपर से जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से बिजली वाहन में लगे रिसीवर तक पहुंचती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि गाड़ी को चार्जिंग के लिए कहीं रुकना नहीं पड़ेगा. सड़क के नीचे लगाए गए ट्रांसमिट कॉइल और रिसीवर कॉइल के बीच बिजली का जो आदान-प्रदान होता है, वो रियल टाइम में सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल होता है.

