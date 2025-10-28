हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS Sports vs Bajaj Platina: डेली ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? यहां जानें

TVS Sports vs Bajaj Platina: डेली ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? यहां जानें

TVS Sports vs Bajaj Platina: अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी एक बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए जानते हैे कि कौन-सी बाइक आपको किफायती मिलने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Oct 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी रिफॉर्म्स से पहले टू-व्हीलर्स पर 28 फीसदी GST लगता था, जिसके बाद अब यह घटकर 18 फीसदी रह गया है. इसका असर सीधे बाइक्स की कीमतों पर दिख रहा है. Hero Splendor Plus के बाद Platina और Sport दोनों ही भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स हैं. अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए एक बेहतर, किफायती और कम खर्च वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है. 

किस बाइक की कितनी कीमत? 

GST कटौती के बाद Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत 65,407 रुपये हो गई है. यह बाइक सिंगल वेरिएंट में आती है. वहीं, TVS Sport की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 55,100 से 57,100 के बीच है. टीवीएस की यह बाइक दो वेरिएंट -Self Start (ES) और Self Start (ES Plus) में मिलती है. कीमत के मामले में TVS Sport का शुरुआती वेरिएंट Platina से करीब 8,000 सस्ता है, जो इसे बजट में ज्यादा बेहतर बनाता है. हालांकि, Platina की फिनिशिंग और फीचर्स इसे थोड़ा प्रीमियम टच देते हैं.

बाइक का इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों बाइक्स कम्यूटर सेगमेंट की हैं, यानी इन्हें शहर और छोटे सफर के लिए डिजाइन किया गया है. Bajaj Platina 100 में BS6-कंप्लायंट इंजन है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन स्मूद स्टार्ट और कम एमिशन के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है. दूसरी ओर, TVS Sport का इंजन थोड़ा बड़ा है और इसमें पावर और टॉर्क दोनों ही थोड़े बेहतर मिलते हैं. इस वजह से Sport शहर के ट्रैफिक में ज्यादा फुर्तीली महसूस होती है. दोनों बाइक्स 4-स्पीड गियरबॉक्स और हल्के वजन की वजह से चलाने में आसान हैं.

किस बाइक का ज्यादा माइलेज?

मिडिल क्लास और डेली रनिंग राइडर्स के लिए माइलेज सबसे अहम फैक्टर होता है. दोनों ही बाइक्स इस मामले में निराश नहीं करतीं. Bajaj Platina 100 का माइलेज 75 kmpl तक है. वहीं, TVS Sport का माइलेज इससे थोड़ा ज्यादा, 80 kmpl तक पहुंचता है. अगर आप रोजाना 30-40 किलोमीटर सफर करते हैं, तो दोनों ही बाइक पेट्रोल खर्च में बचत करेंगी, लेकिन माइलेज के मामले में TVS Sport थोड़ा आगे निकलती है.

डेली यूज और कम्फर्ट में कौन बेहतर?

अगर आप हर दिन ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और चाहते हैं कि बाइक में लुक्स के साथ फुर्ती भी हो, तो TVS Sport आपके लिए सही चॉइस है. इसका वजन कम है और इंजन थोड़ा ज्यादा पावर देता है, जिससे ट्रैफिक में इसे संभालना आसान होता है. वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता कम्फर्ट और माइलेज है, तो Bajaj Platina 100 आपके लिए बेस्ट रहेगी. Platina में सीटिंग ज्यादा कम्फर्टेबल है और इसका सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी झटके नहीं महसूस होने देता. कुल मिलाकर, अगर आप ज्यादा माइलेज और कम्फर्ट चाहते हैं तो Platina 100, और अगर आप स्टाइल और कम कीमत चाहते हैं तो TVS Sport आपके लिए बेहतर रहेगी.

यह भी पढ़ें:-

Delhi Pollution: दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक, जानिए किस तारीख से नहीं चला पाएंगे?

Published at : 28 Oct 2025 12:11 PM (IST)
Tags :
Bajaj Platina TVS Sports GST Reforms 2025 TVS Sports Vs Bajaj Platina
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement

वीडियोज

खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget