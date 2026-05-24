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हिंदी न्यूज़ऑटोअब गाड़ी बताएगी फ्यूल से सर्विस तक का हाल, जानें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का कमाल

अब गाड़ी बताएगी फ्यूल से सर्विस तक का हाल, जानें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का कमाल

Connected Car Technology: अब गाड़ियां पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं. फ्यूल अपडेट, लाइव ट्रैकिंग, रिमोट एक्सेस और सेफ्टी फीचर्स जैसे कई फायदे ड्राइविंग को आसान बना रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 10:07 AM (IST)
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Connected Car Technology: आज की नई गाड़ियां सिर्फ सड़क पर चलने के लिए नहीं बन रहीं, बल्कि अब वे स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटल मशीन बन चुकी हैं. Connected Car Technology इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी कार इंटरनेट और मोबाइल ऐप से जुड़ी रहती है. यानी अब गाड़ी की कई जरूरी जानकारी आपके फोन पर ही मिल जाती है. 

फ्यूल कितना बचा है, सर्विस कब करवानी है, गाड़ी कहां पार्क है या दरवाजा लॉक हुआ या नहीं, ये सब कुछ अब मोबाइल स्क्रीन पर देखा जा सकता है. यही वजह है कि भारत में भी कनेक्टेड कार्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. खास बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब मिड रेंज गाड़ियों में भी मिलने लगी है. इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और स्मार्ट बन रही है.

Connected Car Technology आखिर काम कैसे करती है?

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में गाड़ी के अंदर इंटरनेट बेस्ड सिस्टम और सेंसर लगाए जाते हैं. ये सिस्टम मोबाइल ऐप और क्लाउड नेटवर्क से जुड़े रहते हैं. जैसे ही कार स्टार्ट होती है, उसका डेटा कंपनी के सर्वर और यूजर के मोबाइल तक पहुंचने लगता है. इसके जरिए ड्राइवर को रियल टाइम जानकारी मिलती रहती है. अगर कार का फ्यूल कम हो रहा है, बैटरी कमजोर है या सर्विस का समय आ गया है, तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है. कई गाड़ियों में रिमोट लॉक-अनलॉक, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और Geo Fencing जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. 

यानी अगर कोई आपकी कार बिना जानकारी के लेकर जाता है, तो उसकी लोकेशन तुरंत ट्रैक की जा सकती है. कुछ कारों में Emergency Alert System भी होता है, जो हादसे की स्थिति में मदद के लिए तुरंत सूचना भेज देता है. यही वजह है कि लोग अब स्मार्ट फीचर्स वाली गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

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ड्राइविंग एक्सपीरियंस को कैसे बदल रही है ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी

Connected Car Technology सिर्फ सुविधा ही नहीं देती, बल्कि ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक भी बनाती है. लंबी यात्रा के दौरान नेविगेशन, ट्रैफिक  अपडेट और व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट जैसी जानकारी काफी काम आती है. कई गाड़ियों में Voice Command फीचर भी मिलने लगा है, जिससे ड्राइवर बिना फोन छुए कई काम कर सकता है. इससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान सड़क पर बना रहता है. 

इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी भी दे रही हैं, जिससे कार का AC या Engine मोबाइल से पहले ही स्टार्ट किया जा सकता है. गर्मियों में यह फीचर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. आने वाले समय में Connected Cars और ज्यादा एडवांस होने वाली हैं, जहां गाड़ियां एक-दूसरे से भी जानकारी शेयर करेंगी. यही कारण है कि ऑटो इंडस्ट्री तेजी से Smart Mobility की तरफ बढ़ रही है.

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Published at : 24 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Car Safety Connected Car Technology Smart Car Features Remote Vehicle Access
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