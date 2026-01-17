इस दिन Volvo EX60 करेगी ग्लोबल डेब्यू, Google Gemini AI से लैस होगी पहली EV

Volvo भारतीय बाजार समेत ग्लोबल लेवल पर 21 जनवरी 2026 को अपनी बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक SUV Volvo EX60 को लॉन्च करने जा रही है. ये कार कई मायनों में खास है, क्योंकि ये Volvo की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार होगी जिसमें Google का लेटेस्ट और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम Gemini AI दिया जाएगा. EX60 को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो लग्जरी, सेफ्टी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को एक साथ चाहते हैं. लॉन्च के बाद ये SUV Volvo की इलेक्ट्रिक लाइनअप में EX40 और EX90 के बीच पोजिशन की जाएगी.

कार से इंसान जैसी बातचीत

Volvo EX60 की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया Google Gemini AI है. ये एक ऐसा स्मार्ट AI असिस्टेंट है, जिससे ड्राइवर कार से बिल्कुल आम भाषा में बात कर सकता है. इसमें फिक्स्ड वॉइस कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होगी. आप बस कह सकते हैं कि कोई एड्रेस ढूंढ दो, रोड ट्रिप प्लान कर दो, ये बताओ कि सामान बूट में आएगा या नहीं, या फिर किसी नए आइडिया पर सोचने को कह सकते हैं. ये पूरा सिस्टम कार में पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, जिससे ड्राइवर की नजर सड़क पर रहती है और ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनती है.

दमदार रेंज और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग

Volvo के अनुसार, EX60 एक बार फुल चार्ज होने पर 810 किलोमीटर तक की WLTP रेंज देगी, जो इसे अब तक की सबसे लंबी रेंज वाली Volvo EV बनाती है. ये SUV ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी. इसमें 400 किलोवाट तक की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे ये सिर्फ 10 मिनट में करीब 340 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. इसके अलावा, इसमें स्मार्ट बैटरी एल्गोरिदम दिया गया है, जिसे Breathe Battery Technologies के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, ताकि बैटरी की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों बेहतर रहें.

