हिंदी न्यूज़ऑटोFortuner को टक्कर देने आई Volkswagen Tayron R-Line, कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस, जानें कीमत

Fortuner को टक्कर देने आई Volkswagen Tayron R-Line, कई हाई-टेक फीचर्स से है लैस, जानें कीमत

Volkswagen Tayron R Line भारत में लॉन्च हो गई है. ये 7-सीटर SUV 2.0 लीटर TSI इंजन के साथ आती है. इसमें 7स्पीड DSG गियरबॉक्स और 4MOTION AWD सिस्टम दिया गया है. आइए इसके सेफ्टी फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में लंबे इंतजार के बाद फॉक्सवैगन ने अपनी नई 7 सीटर एसयूवी Volkswagen Tayron R-Line को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपये रखी गई है. इस लॉन्च के साथ कंपनी ने तीन रो वाली एसयूवी सेगमेंट में एंट्री कर ली है, जहां पहले से टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां मौजूद हैं. अगर आप इस नई जर्मन एसयूवी को खरीदना चाहते हैं तो इसे 51 हजार रुपये की टोकन राशि देकर बुक किया जा सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Volkswagen Tayron R-Line को भारत में असेंबल किया जाएगा. यह MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें 2.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स और 4MOTION ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है.कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी केवल 7.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 224 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है. यानी यह गाड़ी ताकत और रफ्तार दोनों में मजबूत है.

 प्रीमियम जर्मन डिजाइन वाला एक्सटीरियर

Tayron R-Line का बाहरी डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न है. इसमें IQ लाइट एचडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स दी गई हैं, जो बेहतर रोशनी देती हैं. साथ ही R-Line डिजाइन एलिमेंट्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. इसमें 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ फॉक्सवैगन का लोगो दिया गया है. कंपनी का कहना है कि यह एसयूवी प्रीमियम जर्मन डिजाइन का शानदार उदाहरण है, जो सड़क पर अलग पहचान बनाती है.

लग्जरी इंटीरियर और बड़ी सनरूफ

इस एसयूवी के इंटीरियर को काफी खास बनाया गया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ दी गई है, जिससे केबिन और खुला और रोशन महसूस होता है. डैशबोर्ड पर 15 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट दिया गया है. इसके साथ एआर हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है. फ्रंट सीटों में 12 तरह की इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी फंक्शन दिया गया है. साथ ही 30 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग के विकल्प मिलते हैं. 700 वॉट का हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम भी इसमें दिया गया है.

सेफ्टी और एडवांस फीचर्स

सेफ्टी के लिए Tayron R-Line में 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल एसेंट और डिसेंट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS के साथ 14 असिस्टेंस फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग और डुअल USB-C पोर्ट भी मिलते हैं.

Published at : 20 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Volkswagen Tayron R-Line Volkswagen 7-seater SUV Tayron R-Line Price Tayron R-Line Features
