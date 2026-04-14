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हिंदी न्यूज़ऑटोVolkswagen Taigun vs Skoda Kushaq: कीमत और फीचर्स में कौन आगे? खरीदने से पहले जानें अंतर

Volkswagen Taigun vs Skoda Kushaq: कीमत और फीचर्स में कौन आगे? खरीदने से पहले जानें अंतर

Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq भारत की पॉपुलर मिड-साइज SUVs हैं.Taigun का नया मॉडल लॉन्च हो चुका है, ऐसे में आइए कीमत और फीचर्स के आधार पर समझते हैं कि आपके लिए कौन सी SUV बेहतर रहेगी.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 06:54 PM (IST)
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Volkswagen ने अपनी Taigun facelift की कीमतों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही यह SUV फिर से चर्चा में आ गई है. खास बात ये है कि कंपनी 3 साल या 30,000 किलोमीटर तक 75% बाय-बैक वैल्यू की सुविधा भी दे रही है, जो ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑफर माना जा रहा है. ऐसे में यह देखना जरूरी हो जाता है कि कीमत और फीचर्स के मामले में Taigun facelift, Skoda Kushaq facelift से कितनी अलग है और कौन ज्यादा फायदेमंद साबित होती है.

कीमत में कितना अंतर है?

अगर हम कीमत की बात करें तो दोनों SUVs में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी Skoda Kushaq थोड़ा सस्ता विकल्प साबित होता है. Taigun का 1.0 लीटर TSI मैनुअल बेस वेरिएंट 10.99 लाख से शुरू होता है, जबकि Kushaq का इसी इंजन के साथ बेस वेरिएंट 10.69 लाख में मिल जाता है. यानी Kushaq की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है. ऑटोमैटिक वेरिएंट की बात करें तो Taigun का 1.0 TSI AT 13.8 लाख से शुरू होकर 17.17 लाख तक जाता है. वहीं Kushaq का 1.0 TSI AT 12.69 लाख से शुरू होकर 17.8 लाख तक पहुंचता है. यहां भी Kushaq की शुरुआती कीमत कम है, लेकिन टॉप वेरिएंट थोड़ा महंगा हो जाता है.

Taigun के 1.5 GT Plus वेरिएंट की कीमत 19 लाख के आसपास है, जबकि GT Plus Sport 19.3 लाख तक जाती है. वहीं Kushaq का 1.5 TSI AT 18.7 लाख से 18.9 लाख के बीच आता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो कीमत के मामले में Kushaq थोड़ी सस्ती पड़ती है.

इंजन और परफॉर्मेंस 

दोनों SUVs में 1.0 TSI इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक (8-स्पीड) का विकल्प मिलता है, जिससे ड्राइविंग काफी आसान और स्मूद हो जाती है. वहीं 1.5 TSI इंजन में अब मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिलता और यह केवल DSG ऑटोमैटिक के साथ ही आता है. इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी हैं और आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा.

फीचर्स में कौन आगे है?

फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में कुछ अलग-अलग खूबियां देखने को मिलती हैं. Taigun में ‘सेल्फ-लेवलिंग हेडलैंप’ जैसे फीचर मिलते हैं, जो रात में ड्राइविंग को आसान बनाते हैं. वहीं Kushaq अपने बेस वेरिएंट से ही ‘रियर सीट मसाजर’ और ‘सनरूफ’ जैसे फीचर्स देती है, जो इसे थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाते हैं. इसलिए अगर आप ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Kushaq बेहतर लग सकती है, जबकि Taigun अपनी बाय-बैक स्कीम के कारण अलग पहचान बनाती है.

ये भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Published at : 14 Apr 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Volkswagen Taigun Price Taigun Vs Kushaq Comparison Skoda Kushaq Facelift Price
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