भारत में लॉन्च हुआ VLF Mobster 135 स्कूटर, प्रीमियम फीचर्स से है लैस, जानें कीमत

भारत में लॉन्च हुआ VLF Mobster 135 स्कूटर, प्रीमियम फीचर्स से है लैस, जानें कीमत

इटली की कंपनी Motohaus ने भारत में VLF Mobster 135 लॉन्च किया है. इस स्कूटर में 125cc का दमदार इंजन, प्रीमियम फीचर्स और स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Sep 2025 01:15 PM (IST)
इटली की टू-व्हीलर कंपनी Motohaus ने भारतीय बाजार में अपना नया स्कूटर VLF Mobster 135 लॉन्च कर दिया है. इसे खासतौर पर युवाओं और उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्टाइल के साथ परफॉर्मेंस और फीचर्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. कंपनी ने इसे दमदार इंजन और स्पोर्टी डिजाइन के साथ पेश किया है. आइए विस्तार से इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

VLF Mobster 135 के फीचर्स

  • दरअसल, इस स्कूटर में कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स दिए हैं. इसमें 155 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और 797 मिमी सीट हाइट है, जो इसे रोजमर्रा की राइडिंग और खराब सड़कों पर चलाने के लिए बेहतर बनाती है. सुरक्षा के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. लुक्स को मॉडर्न बनाने के लिए इसमें LED लाइट्स, ड्यूल गैस-चार्ज्ड रियर शॉक एब्जॉर्बर, और पांच इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है. साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, की-लेस इग्निशन और ऑटो स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. यह स्कूटर ग्रे, व्हाइट, रेड और फ्लोरोसेंट येलो जैसे कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • VLF Mobster 135 में कंपनी ने 125cc लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया है. यह इंजन 12.1 BHP की पावर और 11.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ यह स्कूटर 105 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक आसानी से पहुंच सकता है. इसमें 8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो इसे लॉन्ग ड्राइव के लिए भी कंफर्टेबल बनाता है.

कीमत और बुकिंग डिटेल्स

  • भारतीय बाजार में VLF Mobster 135 को 1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. खास बात यह है कि यह कीमत सिर्फ पहले 2,500 ग्राहकों के लिए रखी गई है, इसके बाद इसमें बदलाव हो सकता है. ग्राहक इस स्कूटर को सिर्फ 999 में बुक कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी नवंबर 2025 से शुरू होगी.

वारंटी और आफ्टर-सेल्स सर्विस

  • Motohaus ने VLF Mobster 135 स्कूटर पर ग्राहकों को चार साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी दी है. इसके साथ ही कंपनी एक साल का रोडसाइड असिस्टेंस (RSA) भी दे रही है, जिससे ग्राहकों को आफ्टर-सेल्स सर्विस में भरोसा मिलेगा. बता दें कि VLF Mobster 135 स्कूटर भारतीय बाजार में एक प्रीमियम और स्टाइलिश ऑप्शन के रूप में उतारा गया है. दमदार इंजन, मॉडर्न फीचर्स और किफायती कीमत इसे युवाओं और स्कूटर लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है. अगर आप एक नया स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं, तो Mobster 135 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

Published at : 26 Sep 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Scooter INDIA VLF Mobster 135 Mobster 135 Price Motohaus Scooter
